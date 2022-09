"Če Rusija uporabi nuklearno orožje, bodo ZDA …" #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.31 Britanci: Prvi vpoklicani Rusi so že v vojaških bazah

7.45 "Če Rusija uporabi nuklearno orožje …"

7.11 Po Rusiji spopadi s policijo zaradi mobilizacije

Prvi od več deset tisoč vpoklicanih državljanov Rusije so začeli prihajati v vojaške baze na začetek urjenja, trdijo na britanskem obrambnem ministrstvu. Britanci prav tako menijo, da bo ruska vojska vse vpoklicane državljane Rusije težko usposobila za vojno.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 September 2022

"Če uporabi taktično nuklearno orožje v Ukrajini, bodo posledice za Rusijo katastrofalne. ZDA in zavezniki bodo odločno odgovorili," je v intervjuju za ameriško televizijo NBC dejal svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan. Po njegovih besedah Američani najvišjim predstavnikom oblasti v Moskvi že nekaj časa prek vseh kanalov sporočajo, naj o nuklearni možnosti raje ne razmišljajo.

Tudi danes po spletu krožijo videoposnetki spopadov civilistov s policijo v Rusiji, poroča The Guardian. Kot je razvidno iz videoposnetkov (tokrat iz regije republike Dagestan), so izbruhnili krvavi spopadi med množico mlajših moških, ki ne želijo slediti ukazom Vladimirja Putina in obleči uniforme okupacijske vojske v Ukrajini.

V Irkutsku pa naj bi nastal spodnji videoposnetek, ki po poročanju The Guardiana kaže napad mobiliziranega domačina na lokalnega vodjo centra za mobilizacijo.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports.