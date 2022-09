Putin razglasil mobilizacijo in odšel na dopust: dopustuje v zdravilišču?

Ruski predsednik Vladimir Putin je po razglasitvi delne mobilizacije izginil iz javnega prostora. Eden od virov poroča, da Putin že od prejšnje srede zvečer počiva v svoji rezidenci na Valdaju v Novgorodski regiji. Ob glavni hiši uradne rezidence se namreč nahaja zdraviliški kompleks z blatno kopeljo in bazenom. V tem delu je tudi hokejsko igrišče, kjer predsednik rad zbira prijatelje in igra hokej.

V četrtek in petek se je po telefonu pogovarjal s predsednikom Turkmenistana in prestolonaslednikom Savdske Arabije, v petek pa je spletna stran Kremlja objavila novico o srečanju s člani varnostnega sveta. Vendar viri pravijo, da naj bi bile vse omenjene dejavnosti posnete vnaprej. Tudi srečanja, ki jih bo Putin opravil v naslednjem tednu, naj bi bila posneta vnaprej. Tiskovna služba jih bo objavila v pravem trenutku in tako ustvarila vtis, da predsednik dela neprekinjeno. V Kremlju nameravajo posnetke objavljati vsaj do prihodnjega četrtka, ko naj bi predsednik obiskal pomembno industrijsko regijo, je povedal eden od virov, ki pozna Putinov urnik.

Premor bo trajal vsaj teden dni

Najzanimivejše pa je, da Putin ni prišel na Z-koncert v samem središču Moskve v podporo "referendumom" na okupiranih ozemljih Ukrajine. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je na vprašanje, zakaj predsednik ni prišel tja, dejal, da ima opravke v Kremlju. Nazadnje so Putina v javnosti videli 21. septembra, ko je obiskal tehnično šolo in koncert v Velikem Novgorodu.

Takoj po koncertu se je po navedbah virov začel premor Putinovih javnih dejavnosti, ki bo trajal vsaj teden dni. Hkrati televizijski kanali še naprej prikazujejo prizore s Putinovim sodelovanjem. Peskov je sicer zanikal, da Putin počiva v svoji rezidenci Valdaj.