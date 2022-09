Ruske in kitajske vojaške ladje ob obali ZDA #vŽivo

215. dan ruske invazije na Ukrajino. Američani so sporočili, da so se ruske in kitajske vojaške ladje približale obali ZDA. Na vzhodu in jugu Ukrajine pa danes ruski okupator končuje referendume o priključitvi območjih k Rusiji.

A 7-ship Chinese/Russian naval group is in the Bering Sea, US Coast Guard reports. Cutter KIMBALL WMSL756 encountered Chinese destroyer NANCHANG 101 19 Sept about 75nm N of Kiska, along with two other Chinese ships and 4 Russian warships, incl the Udaloy-class destroyer seen here pic.twitter.com/ywjGeHmgOi — Chris Cavas (@CavasShips) September 26, 2022

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.24 Ruske in kitajske vojne ladje ob obali ZDA

4.15 Na vzhodu in jugu Ukrajine se danes končujejo referendumi o priključitvi k Rusiji

6.24 Ruske in kitajske vojne ladje ob obali ZDA

Po poročanju Skynews so ob obali Aljaske opazili tri kitajske in štiri ruske vojne ladje. Incident se je zgodil v Beringovem morju, vendar so se Kitajci in Rusi razbežali takoj, ko so zagledali ladjo ameriške obalne straže. V konvoju vojaških ladij Rusov in Kitajcev sta bila tudi rušilec in sodobna raketna križarka.

Že mesec dni tako ZDA kot Nato opozarjata na kopičenje ruskih in kitajskih vojaških sil v arktičnem krogu.

4.15 Na vzhodu in jugu Ukrajine se danes končujejo referendumi o priključitvi k Rusiji

Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, se bodo danes končali referendumi o priključitvi k Rusiji. Priključitev regij bi se lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna, s čemer bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje.

Z napovedjo referendumov, ki so se začeli v petek, so bila v vseh regijah vzpostavljena številna volišča, tisti, ki so bili evakuirani, pa so lahko glasovali tudi v Rusiji. Osebno glasovanje na voliščih bo potekalo izključno danes, medtem ko je bilo preostale dni iz varnostnih razlogov glasovanje organizirano v skupnostih in od vrat do vrat.

Ukrajinske oblasti in zahodne zaveznice so referendume obsodile nemudoma po njihovi napovedi in poudarile, da ne bodo sprejele njihovih rezultatov.

Ukrajinsko ministrstvo, zadolženo za reintegracijo zasedenih ukrajinskih ozemelj, je tudi opozorilo, da bodo vsem organizatorjem glasovanj sodili za njihova ravnanja. Referendume so oblasti označile za nepomembne, saj ti ne bodo spremenili načrtov Ukrajine, ki še naprej namerava "osvoboditi začasno okupirana ozemlja".

Priključitev regij Rusiji bi se lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna. S tem bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje in se branila z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Zahod v odgovor že pripravlja nove sankcije.