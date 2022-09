Orban se bo z državljani posvetoval o sankcijah proti Rusiji

Madžarski predsednik Viktor Orban je dejal, da se bo vojna v Ukrajini verjetno nadaljevala letos in tudi prihodnje leto, ter opozoril na evropski in svetovni gospodarski zlom.

Madžarski predsednik Viktor Orban je dejal, da se bo vojna v Ukrajini verjetno nadaljevala letos in tudi prihodnje leto, ter opozoril na evropski in svetovni gospodarski zlom. Foto: Guliverimage

Madžarski premier Viktor Orban je danes ob začetku zasedanja parlamenta napovedal "nacionalno posvetovanje" o sankcijah, ki jih je Evropska unija uvedla proti Rusiji. Meni, da o sankcijah ni bilo odločeno demokratično, temveč so o njih odločali zgolj "bruseljski birokrati in evropske elite". Kdaj natanko naj bi bila posvetovanja, še ni znano.

"EU Madžarski pogosto očita, da krši evropske vrednote, vendar je najvišja evropska vrednota demokracija. O sankcijah ni bilo odločeno demokratično, temveč so o njih odločali bruseljski birokrati in evropske elite. Čeprav evropski državljani plačujejo ceno, jih o tem niso vprašali," je uvodoma dejal Viktor Orban.

V luči tega je napovedal "nacionalno posvetovanje", da bi ugotovil mnenje ljudi o sankcijah in ali bi podprli nove sankcije. "V okviru nacionalnega posvetovanja bo madžarska vlada prva v Evropi, ki bo ljudi vprašala o mnenju glede sankcij," je dejal. Vendar pa za zdaj še ni povedal, kdaj natanko naj bi posvetovanja izvedli.

Nacionalna posvetovanja so sporni postopek kvazi neposredne demokracije, v katerih državljane sprašujejo za mnenje prek vprašalnikov, ki imajo sugestivno oblikovana vprašanja.

Orban opozarja na gospodarski zlom

Orban je dejal, da se bo vojna v Ukrajini verjetno nadaljevala letos in tudi prihodnje leto, ter opozoril na evropski in svetovni gospodarski zlom, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. "Zahtevamo takojšnjo prekinitev ognja in mirovna pogajanja, ne pa podaljševanje in poglabljanje vojne," je dodal.

Meni, da bi bilo morda bolj smiselno uvesti sankcije za gospodarske sektorje, v katerih "smo močnejši od države, za katero veljajo te sankcije", in pri tem poudaril, da "smo mi pritlikavci, Rusija pa velikanka", ko gre za energetski sektor.

"Če bi bile sankcije odpravljene, bi se inflacija zmanjšala za polovico. Brez sankcij bi evropsko gospodarstvo oživelo in bi se lahko izognili recesiji," je še dodal.

Orban sicer že več mesecev besni proti sankcijam zoper Rusijo, čeprav je Madžarska v Svetu Evropske unije, ki mora te odločitve sprejemati soglasno, vedno glasovala za uvedbe sankcij.

Madžarska nasprotuje tudi sankcijam EU proti ruski jedrski industriji

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je medtem danes na zasedanju Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) na Dunaju dejal, da Madžarska odločno nasprotuje tudi sankcijam EU proti ruski jedrski industriji.

"Nekateri subjekti v EU nenehno poskušajo postavljati ovire in prepreke na poti jedrskih naložb. Na tem mestu želim zelo jasno povedati, da vsa dejanja, ki se izvajajo za postavljanje ovir na poti gradnje naših jedrskih elektrarn, obravnavamo kot napade na svojo suverenost," je dejal.

Madžarska je izvzeta iz delnega embarga EU na rusko nafto in zavrača pozive k drugim sankcijam proti ruski energetski industriji, tudi posrednim na področjih, kot so gradbeništvo, inženiring ali informacijska tehnologija.

Prav tako naj bi Madžarska kmalu začela graditi dva nova jedrska reaktorja z ruskim jedrskim operaterjem Rosatom. Na Madžarskem sicer že imajo štiri jedrske reaktorje, ki delujejo na rusko gorivo in proizvajajo približno polovico madžarske električne energije.