Preobrat v evropski plinski sagi? To je nova ponudba Rusije.

220. dan ruske invazije na Ukrajino. Ruski državni energetski gigant Gazprom je danes predlagal, da bi naravni plin v Evropo znova lahko začel pritekati po severni poti, a ne po plinovodu Severni tok 1, ki sta ga močno poškodovali eksploziji, temveč po drugi cevi novega plinovoda Severni tok 2. Na ruski državni televiziji Rusija-1 je v nedeljo gostoval dolgoletni Putinov zaveznik in tesni sodelavec Dmitri Sablin in izrekel nekaj resnično nenavadnih besed, ob katerih se je zdrznil tudi sicer enako misleči politični gost iz Belorusije. Spodnji dom ruskega parlamenta je danes potrdil priključitev štirih okupiranih ukrajinskih regij Rusiji. Medtem ukrajinska vojska na ozemljih, ki si jih lasti Moskva, še naprej dosega uspehe proti Rusiji. Čečenski voditelj in Putinov zaveznik Ramzan Kadirov je sporočil, da v vojno pošilja svoje tri mladoletne sinove, stare 14, 15 in 16 let.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva: 18.31 Gazprom: Ruski plin lahko znova začne pritekati v Evropo tudi na severu, a po drugi poti

15.45 Dmitri Sablin: Vsa Ukrajina navija za nas, Belorusija je pa tako ali tako Rusija

15.20 Ruska duma potrdila priključitev štirih ukrajinskih regij

13.02 Čečenski voditelj v vojno pošilja svoje sinove

8.44 "Putin postaja vse bolj nevaren. Pripravlja se na radikalno širitev ozemlja vojne."

6.30 Ameriški senator: Rusi morda merijo na center za oskrbo z orožjem na Poljskem

Iz Gazproma so pred nekaj urami sporočili, da je plin prenehal iztekati iz obeh poškodovanih cevi plinovoda Severni tok 1 in ene od poškodovanih cevi Severni tok 2 ter da se je tlak v poškodovanih ceveh normaliziral.

Ob tem so pri Gazpromu izrazili pripravljenost na ponovni začetek dobave ruskega naravnega plina v Evropo s severne strani, ki bi lahko potekal po nepoškodovani cevi plinovoda Severni tok 2. Ta je že dokončan, vendar pa je Nemčija, partnerica Gazproma pri projektu gradnje plinovoda, dva dni pred začetkom vojne v Ukrajini odstopila od projekta. Razlog je bilo rusko priznanje ukrajinskih regij Doneck in Luhansk kot neodvisnih od Ukrajine.

Uhajanje plina iz plinovoda Severni Tok 1, na katerem sta pred dnevi odjeknili dve močni eksploziji. Kdo je odgovoren za to ekološko katastrofo in potencialno teroristično dejanje, še ni znano. Zahod krivi Rusijo, ta pa Zahod. Foto: Reuters

Štiriinpetdesetletni Dmitri Sablin, dolgoletni poslanec ruske dume v vladajoči stranki Združena Rusija, ki velja za Putinovo stranko, in namestnik predsednika ruskega parlamentarnega odbora za obrambo, je med gostovanjem v pogovorni oddaji na kanalu Rusija-1 v torek izrazil zaskrbljenost zaradi ruske očitne nepripravljenosti za boj proti bolje motivirani in bolje opremljeni ukrajinski vojski. Ponovil je v času ukrajinske protiofenzive zelo priljubljen argument ruskih politikov in propagandistov, da se Rusija ne bori proti Ukrajini, ampak združenemu Zahodu.

Tonight on Russian state TV: the mood is grim, look at their faces. Dmitry Sablin, Deputy Chairman of the Defense Committee, admits that Russia desperately needs "to stop and regroup" and is experiencing all sorts of shortages, compared to Ukraine that has it all —and then some. pic.twitter.com/76onC2WKjp — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 3, 2022

Priznal je, da se mora Rusija ustaviti in močno premisliti, kako naprej, nato pa vso državo podrediti vojni in zmagi v Ukrajini. Podprl je popolno cenzuro informacij v Rusiji in hkrati dejal, da "je sicer za svobodo".

Sablin je med drugim navedel nekaj v ruskih propagandnih oddajah še neslišanih oziroma zelo redko omenjenih "dejstev". Dejal je, da je bila Rusija v devetdesetih letih pod okupacijo Zahoda in da večina prebivalcev Ukrajine v resnici navija za Rusijo oziroma si želijo ruske vojaške zmage.

Dmitri Sablin trdi, da bo Rusija premagala Ukrajino in da ji kljub protiofenzivi zadaja strahotne izgube - Ukrajina po njegovih besedah za vsakega ubitega Rusa izgubi od sedem do deset lastnih vojakov. Sablin se je pred nekaj dnevi sicer znašel na seznamu ruskih posameznikov, ki so jih sankcionirale ZDA. Foto: Wikimedia Commons

Sablin, ki sicer velja za politika z ultranacionalističnimi nagnjenji, je med drugim svojim monologom dejal tudi, da je Belorusija, ki jo je voditelj oddaje omenil kot eno od ruskih zaveznic, pravzaprav kar Rusija. S tem si je prislužil zelo ogorčen pogled beloruskega studijskega gosta, sicer televizijskega voditelja Vadima Gigina. Ruski voditelj oddaje Vladimir Solovjov je Sablina popravil, da je Belorusija neodvisna republika.

Poslanci ruskega parlamenta so danes soglasno glasovali za priključitev štirih ukrajinskih regij k Rusiji. Kmalu naj bi jih odobril tudi Svet federacije, čigar odobritev pa se šteje le za formalnost. Foto: Reuters

Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin v petek slovesno razglasil priključitev štirih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson, je njihovo priključitev k Rusiji danes ratificirala še ruska duma. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je bil prisoten na glasovanju, je medtem poudaril, da bodo regije zdaj pod posebno zaščito.

Priključitev regij sicer ne bo dokončana, dokler ne bodo sprejeti potrebni zakoni o integraciji ozemelj, vključno s podelitvijo ruskega državljanstva tamkajšnjim prebivalcem. Predvideno pa je tudi prehodno obdobje do leta 2026, dokler zakoni ne bodo v celoti uveljavljeni.

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je sporočil, da v Ukrajino pošilja svoje sinove, stare 14, 15 in 16 let. "Čas je, da se dokažejo v pravem boju. Kmalu bodo odšli na prvo frontno linijo in se borili na najzahtevnejših delih," poroča tiskovna agencija AFP.

Kadirov ima sicer 12 otrok, od tega dva posvojena.

To, da sta si Vladimir Putin in Kremelj priključila ukrajinsko ozemlje, ni dokaz kakršnegakoli ofenzivnega uspeha, ampak čisti strah. Njegovo početje je znak obupanega človeka, ki se boji vojaškega ponižanja, a kot kaže, tudi človeka, ki zaradi tega postaja vse bolj nevaren in ki se, če sklepamo po sabotaži lastnega naftovoda, pripravlja na radikalno širitev ozemlja te vojne, piše Telegraph.

Po besedah ​​Boba Seelyja, strokovnjaka za rusko vojaško strategijo, je malo verjetno, da bo Putin odstavljen, in verjetno ne bo tako zlahka odnehal. Seely verjame, da vse informacije, ki prihajajo do nas o Putinu, kažejo, da se intenzivnost njegove vojne podvaja, ne pa upočasnjuje. "Nismo blizu konca rusko-ukrajinske vojne, smo pa na koncu njenega začetka," pravi Seely.

"Mislim, da ni dvoma, da so Rusi razstrelili lastne naftovode. Te eksplozije signalizirajo grožnjo zahodni infrastrukturi, kot so podvodni internet in energetske povezave. To so ranljive popkovine zahodnega gospodarstva in ruska mornarica jih ima na vidiku, Putinova Rusija že celo desetletje bdi nad vsemi našimi ranljivostmi. Kremeljski strategi verjetno stojijo za eksplozijo turškega plinovoda leta 2008, pa tudi za uničenjem ukrajinskih internetnih kablov na morskem dnu leta 2014. Njihovi kibernetski napadi na evropske tarče so sofisticirani, Rusi pa še posebej cenijo informacije o tarčah, tako fizične kot psihološke," je Seely še povedal za Telegraph.

8.28 Kremeljski propagandisti Putinu obračajo hrbet

Neuspehi Moskve na bojišču povzročajo izgubo nadzora nad ruskim "informacijskim prostorom" in dramatične spremembe, trdi Inštitut za proučevanje vojne Think tank. V posebni izdaji svoje dnevne analize ugotavljajo, da se kremeljski propagandisti odmikajo od Moskve in odkrito izražajo razočaranje nad izvedbo ruske delne mobilizacije, hkrati pa objokujejo izgubo ključnega mesta Liman.

"Nekateri gostje televizijskih oddaj v Kremlju, ki so bile predvajane 1. oktobra, so celo kritizirali odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina o priključitvi štirih ukrajinskih območij, preden so bile njihove administrativne meje ali celo frontne črte zavarovane, in izrazili dvome o sposobnosti Rusije, da bi kdaj okupirala vsa območja," še navaja inštitut.

Ameriški senator Marco Rubio je za CNN povedal, da se boji, da bi lahko Rusija merila na center za oskrbo z orožjem na Poljskem. Dejal je, da bi lahko Putin napadel logistične centre, "skozi katere gredo pošiljke orožja", vključno s Poljsko, če bi spoznal, da lahko izgubi vojno zaradi zahodnih pošiljk orožja v Ukrajino.

Njegovi strahovi so se okrepili, potem ko je ukrajinska vojska ponovno zavzela strateško mesto Liman v regiji Doneck. Ukrajina je namreč na poti, da si povrne velik del svojega ozemlja.

Rusija po odločitvi o priključitvi štirih ukrajinskih regij nadaljuje dejavnosti za formalizacijo sporne aneksacije, ki je Kijev in mednarodna skupnost ne priznavata. O priključitvi Donecka, Luganska, Hersona in Zaporožja bo tako danes odločala ruska duma. Ukrajinska vojska na ozemljih, ki si jih lasti Moskva, medtem dosega uspehe proti Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek slovesno razglasil priključitev samooklicanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter regij Herson in Zaporožje Rusiji, nato pa je dumi v ratifikacijo predložil štiri sporazume o njihovem pristopu. Sporazumi predvidevajo, da bodo ta ozemlja vključena v Rusko federacijo kot nove regije v mejah, določenih na dan njihove ustanovitve in priključitve Rusiji.

Rusko ustavno sodišče je v nedeljo potrdilo priključitev regij Rusiji in jo razglasilo za skladno z ustavo. Danes bo o tem odločal še spodnji dom ruskega parlamenta. Poslanci naj bi po pričakovanjih predloge podprli.

Ukrajinska vojska je medtem dosegla pomemben uspeh v vzhodni regiji Doneck, eni od štirih, ki si jih lasti Moskva. Kijev je namreč v nedeljo potrdil, da so njihove enote po umiku ruskih sil prevzele popoln nadzor nad strateško pomembnim mestom Liman.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem zagotovil, da bo ukrajinska vojska v prihodnjem tednu na vzhodu države ponovno prevzela nadzor nad še več območji.