Glede na ugotovitve ruske obveščevalne službe (FSB) je IS koordinirala napad na dvorano Crocus v predmestju Moskve, v katerem je 22. marca umrlo najmanj 144 ljudi, več kot 380 pa je bilo ranjenih.

Kot je danes dejal vodja FSB Aleksander Bortnikov, so med preiskavo ugotovili, da so priprave, financiranje, napad in umik teroristov prek interneta usklajevali pripadniki frakcije Provinca Islamske države Horasan (IS-K), ki deluje v Afganistanu in Pakistanu, poroča ruska tiskovna agencija Ria Novosti.

Krivdo Rusija kljub vsemu vali tudi na Ukrajino

IS je po napadu sicer že večkrat prevzela odgovornost za dejanje, vendar je Moskva vztrajno poskušala z napadom povezati Ukrajino in Zahod. Foto: Reuters Connect Rusija pri tem ni ovrgla svojih obtožb proti Ukrajini, ki ji pripisuje vpletenost v napad. Bortnikov je v današnji izjavi dejal še, da so teroristi po končanem napadu dobili jasna navodila, naj se pomaknejo proti ukrajinski meji, kjer je z druge strani zanje bilo pripravljeno "okno", povzema francoska tiskovna agencija AFP.

IS je po napadu sicer že večkrat prevzela odgovornost za dejanje, vendar je Moskva vztrajno poskušala z napadom povezati Ukrajino in Zahod. Ukrajina je vpletenost večkrat zanikala.

Na prizorišče koncertne dvorane Crocus v moskovskem predmestju Krasnogorsk so 22. marca vdrli oboroženi zamaskirani napadalci in začeli streljati, preden so stavbo zažgali. Ruske oblasti so v povezavi z napadom aretirale 12 ljudi, osem so jih obtožile kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom. Med njimi so tudi štirje iz Tadžikistana, ki so obtoženi, da so izvedli napad na dvorano.

ZDA so sporočile, da so v začetku marca javno in po tihem opozorile Rusijo, da IS načrtuje napad na koncertno dvorano v Moskvi, vendar je Rusija to opozorilo zavrnila, je povedal neimenovani predstavnik ameriške obveščevalne službe, še navaja AFP.