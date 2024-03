Kot virus so se s z aplikacije Telegram na omrežje X v torek zvečer razširili kolaži s fotografijami moških v modrih puloverjih, ki naj bi bili prisotni na koncertu v moskovski dvorani, na katerem je po terorističnem napadu življenje izgubilo najmanj 133 ljudi. Te fotografije ne bi bile nič posebnega, če se ne bi na las podobni posamezniki pojavljali tudi pri aretacijah in zaslišanjih domnevnih napadalcev. Ali to kaže na to, da so bili tajni agentje samo prisotni na množični prireditvi, ali celo na to, da so bili v napad tudi vpleteni?

Odgovornost za strelski napad v koncertni dvorani v predmestju Moskve je prevzela skrajna skupina Islamska država, ruski državni vrh pa že več dni vztrajno išče načine, kako bi z napadom povezali še Ukrajino in zahodne tajne službe.

"Izdal vam bom majhno skrivnost: na drugi strani bi jih pozdravili kot junake," je o domnevnih napadalcih dejal prvi mož FSB Aleksander Bortnikov in pojasnil, da ruske oblasti razumejo, kdo je napad organiziral, niso pa še identificirale "tistega, ki je napad ukazal". Za svoje trditve sicer ni predložil dokazov, je navajal AFP.

A če ruska stran želi na vsak način želi z napadom povezati Ukrajino in zahodne tajne službe, so se pojavile teorije (zarote?), da bi lahko bili v napad vpleteni tudi ruski tajni agentje, pri čemer ni jasno, ali so iz še nepojasnjenega razloga pustili, da se napad zgodi, ali so bili vanj tudi dejavno vpleteni.

Čeprav se zdi neverjetno, ne bi bilo prvič

V prid sicer na prvi pogled absurdni teoriji ne namigujejo le posnetki in fotografije, temveč tudi to, da verjetno ne bi bilo prvič, da se je zgodilo kaj takega. O tem je recimo govoril tudi umorjeni ruski agent Aleksander Litvinenko, ki je z ruskimi tajnimi službami povezal eksplozije v stanovanjskih blokih v Moskvi leta 1999, za katere so sicer Rusi okrivili islamske skrajneže iz Čečenije, po katerih je izbruhnila čečenska vojna.

Špekulacije o vpletenostih ruskih tajnih agentov so se pojavile potem, ko so analizirali posnetke koncertne dvorane pred napadom in na njih identificirali več moških v modrih puloverjih, ki so zelo podobni moškim, ki so nato sodelovali pri aretacijah domnevnih storilcev naslednji dan blizu rusko-beloruske meje ter pri njihovih zaslišanjih.

I recall seeing a video of who might be the same guy in blue in a hallway at Crocus City Hall. Anyone have it? https://t.co/etWmunNDhA — Igor Sushko (@igorsushko) March 26, 2024

Moški v modrem naj bi bili med napadom neverjetno hladni, slišali pa naj bi jih tudi kričati, naj se zaprejo vsa vrata, kar je popolnoma skregano z logiko.

The person recording the above video may be one of the guys spotted at the concert hall, who many Russians have become increasingly suspicious of possibly being FSB officers - they were calm and issued the bizarre command to "close the doors" as the shooting started. pic.twitter.com/MNi7b5gRi1 — Igor Sushko (@igorsushko) March 26, 2024

Portali, ki so sicer naklonjeni ukrajinski strani, so šli še korak dlje in analizirali več fotografij in nekatere posameznike v moskovski dvorani prepoznali tudi na fotografijah in posnetkih ruskega državnega vrha, enega od njih so recimo videli na posnetku za ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

There's so much disbelief in Russia about Putin's and FSB's versions about Ukrainians, Tajiks and ISIS that instead a conspiracy theory is spreading about mysterious "guys in blue sweaters." They allegedly organized it all and are from FSB, according to the theory.



They were… pic.twitter.com/zowGWmq3K0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 26, 2024

A da gre zaenkrat še vedno najverjetneje za teorijo zarote, je na omrežju X opozoril tudi Anton Geraščenko, nekdanji svetovalec ukrajinskega notranjega ministra, ki pa poudarja, da take teorije pričajo o skrajnem nezaupanju v Putina in tajne službe.