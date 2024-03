"Če bo potrjeno, sta dve mogoči razlagi za napad Islamske države na Moskvo. Prva je zapoznelo maščevanje zaradi ruskega vojaškega posredovanja proti Islamski državi v Siriji jeseni 2015. Ali pa maščevanje za tesno sodelovanje med Kremljem in afganistanskimi talibani. Islamska država Horasan je namreč sovražnica talibanske oblasti," je razloge za napad Islamske države na Moskvo navedel avstrijski strokovnjak za Rusijo Gerhard Mangott.

Število žrtev po napadu v Moskvi še naprej narašča. Poročajo o najmanj 93 smrtih žrtvah, pri čemer se sklicujejo na ruske oblasti. Vseh šest napadalcev naj bi bilo Tadžikov.

Obstajata dve razlagi

Poraja pa se tudi vse več vprašanj. Kako so zatajili ruski varnostni organi? In zakaj je IS napadel Moskvo? Strokovnjak za Rusijo Gerhard Mangott z univerze v Innsbrucku domneva, da je pismo odgovornosti Islamske države resnično in pristno. V spletnem intervjuju za nemški Focus je pojasnil dva razloga, ki sta po njegovem mnenju ključna za teroristični napad.

"Če bo potrjeno, sta dve mogoči razlagi za napad Islamske države Moskvo. Prva je zapoznelo maščevanje zaradi ruskega vojaškega posredovanja proti Islamski državi v Siriji jeseni 2015. Ali pa maščevanje za tesno sodelovanje med Kremljem in afganistanskimi talibani. Islamska država Horasan je namreč sovražnica talibanske oblasti," je povedal v intervjuju.

Rusi so v sirski državljanski vojni posredovali jeseni 2015, predvsem z letalskimi silami. V bližini Latakije je bilo zgrajeno rusko vojaško letališče Hmejmim, kjer je bil postavljen sistem zračne obrambe S-400. V letu 2016 se je odvila bitka za Alep, v okviru katere je koalicija sirske vlade, Rusije, Irana in Hezbolaha osvojila največje sirsko mesto. Bitko so analitiki prepoznali kot odločilno v vojni.

So Moskvo napadli zaradi tesnega sodelovanja med Kremljem in afganistanskimi Talibani?

Po drugi razlagi Mnagotta pa je Islamska država Moskvo napadla zaradi tesnega sodelovanja med Kremljem in afganistanskimi Talibani, ki od leta 2021 po umiku ameriške vojske vladajo v Kabulu. Znano je, da je Islamska država Horasan največja sovražnica talibanske oblasti.

Islamska država Horasan, včasih imenovana tudi IS-Horasan (ang. IS-Khorasan) ali ISKP, je regionalna podružnica večje militantne skupine Islamska država, ki si je pripisala odgovornost za petkov napad, v katerem je bilo ubitih 137 ljudi.



Horasan, po katerem si je nadela ime osrednjeazijska veja Islamske države, je ime za zgodovinsko regijo, ki obsega ozemlje Afganistana in Tadžikistana ter dele ozemlja Pakistana, Irana, Turkmenije, Uzbekistana in Kirgizije.

Teroristična skupina Islamska država Horasan je v ponedeljek objavila izjavo v paštunščini, v kateri poveličuje petkov napad na koncert v Moskvi in graja vladajoče afganistanske talibane, ker si prizadevajo za odnose z ZDA, Rusijo, Kitajsko in drugimi državami.

Izjava na 30 straneh je bila objavljena na platformah družbenih medijev in poslana novinarjem v ponedeljek, vendar ni prevzela odgovornosti za napad v Moskvi. Namesto tega se je osredotočila na kritiziranje in norčevanje iz talibanov v Afganistanu, ki so že dolgo sovražnik skupine IS-K.

Talibani obsodili napad v Moskvi

Besedilo izjave je ostra polemika proti afganistanskim talibanom. Prav tako talibane označuje za zaveznike ZDA, Rusije, Kitajske, Pakistana in Tadžikistana. Talibani so napad nekaj ur po tem, ko se je zgodil v petek, obsodili ter ga označili za teroristični napad in kršitev človeških standardov.