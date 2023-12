Cena poroke je bila previsoka: tako so se znašli v Afganistanu

V afganistanski prestolnici Kabul se je danes na skupni slovesnosti poročilo 50 parov. Za to potezo so se odločili, da bi znižali astronomske stroške obreda in slavja, kar je v državi vse pogostejša praksa. Odkar so oblast v državi ponovno prevzeli talibani, so sicer poroke nasploh postale skromnejše, glasba in ples pa sta praktično prepovedana.

"Tradicionalna poroka bi naju stala vsaj 200 tisoč do 250 tisoč afganijev (2.500 do 3.200 evrov), tokrat pa bo stala od 10 tisoč do 15 tisoč," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal 18-letni ženin in dodal, da sam s priložnostnimi deli zasluži nekaj manj kot 350 afganijev na dan.

"Povabili smo 35 ljudi iz naših dveh družin, sicer bi jih bilo 300 do 400," je še pojasnil.

Fundacija parom podarila skoraj 1.500 evrov

Fundacija Selab, ki je organizirala dogodek, je vsakemu paru podarila približno 1.450 evrov, kar je v eni najrevnejših držav na svetu ogromen znesek. Pari so prejeli tudi torto, komplet z zobno pasto, šamponom in vlažilcem ter preprogo, odejo in nekaj gospodinjskih pripomočkov za začetek zakonskega življenja.

Obreda se je udeležil tudi uradnik talibanskega ministrstva za spodbujanje kreposti in preprečevanje pokvarjenosti, ki je nagovoril zbrane goste.

Odkar so talibani pred dvema letoma ponovno prevzeli oblast v Afganistanu, so sicer poročna slavja v državi nasploh postala skromnejša, glasba in ples pa sta praktično prepovedana, saj gre po mnenju oblasti za neislamski zadevi.