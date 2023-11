Kaj se dogaja? Na tisoče Afganistancev po ultimatu množično zapušča Pakistan.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tisoče afganistanskih beguncev, ki živijo v Pakistanu, je v preteklih dneh zapustilo državo v strahu pred pridržanjem in izgonom. Danes se namreč izteče rok, do katerega morajo priseljenci brez urejenega statusa bivanja, med katerimi so tudi številni Afganistanci, zapustiti Pakistan.

Pakistan je prejšnji mesec napovedal, da bo izgnal vse priseljence, ki nezakonito bivajo v državi, vključno z več sto tisoč afganistanskimi državljani, če države ne bodo zapustili do 1. novembra. Načrte pakistanskih oblasti so kritizirale zahodne vlade in mednarodne skupine za človekove pravice.

"S 1. novembrom se je začel postopek pridržanja in posledično deportacije tujcev, ki nezakonito bivajo v državi," je sporočilo pakistansko notranje ministrstvo.

V domovino se je vrnilo več kot sto tisoč ljudi

Kot so danes povedali pakistanski predstavniki, se je v zadnjih dveh tednih v domovino vrnilo več kot sto tisoč afganistanskih državljanov.

Na tisoče Afganistancev je danes čakalo v več kilometrov dolgi vrsti na eni najbolj obremenjeni mejnih točk med Pakistanom in Afganistanom. Po podatkih mejnih uradnikov je dan prej v Afganistan vstopilo najmanj 29 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Pakistanu živi več kot štiri milijone Afganistancev, od katerih jih po ocenah oblasti okoli 1,7 milijona v državi prebiva nezakonito.

Milijoni Afganistancev so se v zadnjih desetletjih zatekli v Pakistan v begu pred nasilnimi konflikti, vključno s približno 600 tisoč tistimi, ki so pobegnili iz države, potem ko so talibani avgusta 2021 prevzeli oblast.