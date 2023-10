Eksplozija v Afganistanu: poročajo o številnih mrtvih in ranjenih

Talibanske oblasti so potrdile, da je prišlo do eksplozije. Tiskovni predstavnik vlade v Kabulu Bilal Karimi jo je ostro obsodil, drugih informacij pa po poročanju AFP ni navedel.

Opozorilo: Posnetki na spodnji povezavi so zelo nazorni.

Vzrok eksplozije v kraju Pol-i-Homri, glavnem mestu province Baglan, ni znan. Tamkajšnji prebivalci so povedali, da je eksplozija odjeknila, ko so se šiitski verniki zbrali na petkovi molitvi v mošeji imama Zamana.

#BREAKING: A powerful explosion has been heard from a Shia mosque during Friday prayers in Pull-e-Khumri, Baghlan Province, Afghanistan. Dozens of Shia Muslims killed. pic.twitter.com/YBWKQQoJuh