Del članic Varnostnega sveta ZN obsodil talibane zaradi zatiranja žensk

Veleposlanik Japonske Yamazaki Kazuyuki je danes v imenu svoje države, ZDA, Slovenije, Francije, Velike Britanije, Malte, Ekvadorja, Gvajane, Mozambika, Sierra Leoneja, Švice in Južne Koreje obsodil zakonodajo o morali, ki so jo pred kratkim potrdili afganistanski talibani.

"Najostreje obsojamo sistemsko diskriminacijo na podlagi spola ter zatiranje žensk in deklet v Afganistanu, ki ga še naprej izvajajo talibani," je dejal Kazujuki in opisal dosedanje ukrepe VS ZN na tem področju. Med drugim je aprila 2023 soglasno sprejel resolucijo, v kateri je pozval k polnemu, enakopravnemu, smiselnemu in varnemu sodelovanju žensk in deklet v Afganistanu, je dejal.

Današnja izjava poziva talibane, naj odpravijo ukrepe, ki omejujejo pravice žensk, vse države in organizacije pa poziva k uporabi njihovega vpliva v tej smeri. "Tovrstna dejanja talibanov spodkopavajo prizadevanja za sodelovanje z mednarodno skupnostjo," je dejal Yamazaki.

Na novinarsko vprašanje, ali bo Varnostni svet storil kaj več od te izjave, ki se ji niso pridružile vse članice, pa je veleposlanik Japonske odgovoril, da si bodo prizadevali, in dodal, da je izjava izraz njihove odločnosti v tej smeri.

Izjavi na temo pravic žensk, o čemer Slovenija v času svojega septembrskega predsedovanja Varnostnemu svetu pripravlja zasedanje, se niso pridružile Rusija, Kitajska in Alžirija.