Zunanje ministrice o pravicah žensk v Afganistanu in Iranu: Talibani grobo kršijo človekove pravice

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je danes ob robu Münchenske varnostne konference kot članica neformalne skupine zunanjih ministric udeležila srečanja zunanjih ministric. Na srečanju je deset ministric sprejelo skupno izjavo glede pravic žensk in deklet v Afganistanu in Iranu, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Good morning from day 2 at #MSC2023. Couldn’t kick it off better than with these ladies 🤗 Feminist foreign policy breakfast on what to do to empower women & girls in #Afghanistan #Iran.



💪🏻@MunSecConf @govSlovenia

V izjavi, sprejeti na srečanju, ki sta ga gostili predstavnici Nemčije in Kanade, so ministrice obsodile prizadevanja afganistanskih talibanov za izključitev žensk iz javnega življenja.

Z izključitvijo polovice prebivalcev Afganistana iz družbe talibani po njihovem mnenju grobo kršijo človekove pravice in ogrožajo prihodnost vse države. Zato ministrice pozivajo k odpravi vseh omejitev za ženske, predvsem njihove ključne vloge pri zagotavljanju humanitarne pomoči.

"S tem bo znova vzpostavljena osnova za zagotavljanje pomoči, ki jo ženske, otroci in moški v Afganistanu nujno potrebujejo," so zapisale v izjavi.

Poudarile so tudi, da stojijo ob strani pogumnim prebivalcem Irana, ki se vsakodnevno borijo za svoje pravice in svobodo. "Njihov boj kaže, da so vsi varni le tam, kjer so varne ženske. Ne samo v Iranu in Afganistanu, ampak po vsem svetu," so še zapisale zunanje ministrice Slovenije, Nemčije, Kanade, Islandije, Liechtensteina, Belgije, Andore, Albanije, Mongolije in Libije, ki so podpisnice izjave.