Fajonova in Sanchez: Socialni demokrati odločilni za pravičnejšo in trajnostno Evropo

Govorila sta tudi o izmenjavi znanja in dobrih praks, je zapisala in dodala, da "imamo v Španiji Slovenci največjo slovensko skupnost, študente". Izpostavila je, da Španija v drugi polovici leta prevzema predsedovanje EU, ter izrazila zadovoljstvo, da Španija in Slovenija krepita prijateljske, politične in gospodarske odnose. "Dobrodošel pri nas, socialni demokrat in prijatelj," je še tvitnila.

"Socialni demokrati odločilni za pravičnejšo in trajnostno prihodnost Evrope"

Španski socialisti pa so tvitnili, da sta se premier Sanchez, ki je tudi generalni sekretar socialistične stranke, in ministrica Fajonova, predsednica SD, strinjala, da so "socialni demokrati odločilni za pravičnejšo in bolj trajnostno prihodnost Evrope".

Ministrica se je s Sanchezom srečala pred odhodom na Münchensko varnostno konferenco, na kateri bo sodelovala na panelni razpravi o sodelovanju s Kitajsko pri vprašanjih podnebnih sprememb in na okrogli mizi o evropski perspektivi Zahodnega Balkana. Imela bo tudi več dvostranskih srečanj.

Prvi uradni obisk tujega voditelja na povabilo premierja Goloba

Obisk Sancheza je prvi uradni obisk tujega voditelja na povabilo premierja Goloba. Je tudi prvi španski premier, ki je po 22 letih na obisku v Sloveniji.

V Slovenijo je prispel v okviru svoje "mini turneje" po državah članicah EU pred prevzemom polletnega predsedovanja Svetu EU, med katero je v četrtek obiskal Avstrijo in Hrvaško.

V ospredju pogovorov s slovenskim premierjem, s katerim se po programu že pogovarjata na Brdu, bodo po napovedih iz Golobovega kabineta najaktualnejše evropske teme, kot so razmere v Ukrajini, krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva, izzivi v energetiki in enoten evropski odziv na migracije. Govorila bosta tudi o dvostranskih odnosih in možnosti nadaljnje krepitve gospodarskega sodelovanja med državama.