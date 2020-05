Zelena luč za Messija, Oblaka in druščino

Po tem, ko je danes španski premier Pedro Sanchez prižgal zeleno luč nogometu, španski mediji ugibajo, da bi se la liga lahko ponovno začela že prvi konec tedna po odpravi prepovedi, torej 12. junija. Tekme bodo tako kot drugje po Evropi, kjer so nogometne zelenice ponovno oživele, potekale pred praznimi tribunami, na stadione pa bo vstop dovoljen le nujnemu osebju.

The Spanish government has given the green light for the return of professional sport - including #LaLigaSantander and #LaLigaSmartBank - as of June 8th, following guidelines from the Ministry of Health.#BackToWin pic.twitter.com/OjjV61pnBf