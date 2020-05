Srbija v šoku: nekdanji nogometni reprezentant storil samomor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miljan Mrdaković naj bi se ustrelil v najemniškem stanovanju, kjer je živel z dekletom.

Ubio se Miljan Mrdaković, bivši reprezentativac i fudbaler Partizana https://t.co/uyUyZgb0pl via @telegrafrs — Telegraf (@telegrafrs) May 23, 2020

Srbski tabloidni mediji navajajo, da naj bi se Mrdaković usedel na rob postelje, rekel, da ne more več in vzel pištolo. Njegovo dekle naj bi pobegnilo iz stanovanja in poklicalo policijo.

Mrdaković se je rodil leta 1982 v Nišu. Prve nogometne korake je naredil v Radničkem, pozneje je igral tudi v mladinskih kategorijah Partizana. V svoji karieri je zamenjal številne klube, med drugim je igral za OFK Beograd, Gent, Salzburg, AEK, nogometno pot pa je končal leta 2017.

Mrdaković je za mlado reprezentanco Srbije zbral devet nastopov, zaigral pa je tudi na olimpijskih igrah leta 2008.

Preberite še: