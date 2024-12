V Kanadi število evtanazij peto leto zapored v porastu

V Kanadi so peto leto zapored zabeležili porast števila evtanazij, ki so lani predstavljale skoraj pet odstotkov vseh smrti v državi. Skoraj vsi, ki so izkoristili to pravico do smrti, bi tudi sicer kmalu umrli, poroča britanski BBC.

V Kanadi so leta 2016 uzakonili pomoč pri samomoru in evtanaziji. Lani je po tej poti umrlo okoli 15.300 ljudi, je danes objavil kanadski inštitut za javno zdravje.

Število primerov je v primerjavi z letom 2022 naraslo za skoraj 16 odstotkov. To je precej pod povprečjem prejšnjih let, ko so v povprečju beležili po 31-odstotni porast primerov pomoči pri samomoru.

Skoraj vsi, ki so izkoristili to pravico do smrti, bi tudi sicer kmalu umrli. Pri štirih odstotkih pa je šlo za bolnike z dolgotrajnimi kroničnimi boleznimi, kjer naravna smrt ni bila kmalu pričakovana.

Najpogosteje se za evtanazijo odločajo onkološki bolniki

Povprečna starost umrlih je bila okoli 77 let. Najpogosteje so trpeli za različnimi oblikami raka.

Ne le v Kanadi, pomoč pri samomoru in evtanaziji je dostopna še v več drugih državah, med njimi v Avstraliji, Novi Zelandiji, Španiji, Avstriji in Švici. V večini držav beležijo porast števila evtanazij na letni ravni. V Švici, kjer je možno imeti pomoč pri samomoru od leta 1942, se je leta 2022 za tako smrt odločilo skoraj 1.600 ljudi, poroča švicarska radiotelevizija SRF.