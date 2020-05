Čeferin upa na nogomet z gledalci do jeseni, politika ga ne zanima

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v pogovoru za Dnevnik izrazil upanje, da bi navijači nogometne tekme v živo lahko spet spremljali enkrat do jeseni.

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je v pogovoru za Dnevnikov Objektiv izrazil upanje, da bi se nogomet s prisotnostjo gledalcev na tribunah lahko vrnil do jeseni. Odgovarjal je tudi na vprašanja glede razmer v Sloveniji, pri tem pa zanikal, da bi ga zanimal položaj v slovenski politiki.

Čeferin je v intervjuju pohvalil odločitev Nemčije o nadaljevanju državnega nogometnega prvenstva. Po njegovem mnenju gre za dobro znamenje, zato verjame, da se bodo junija na igrišča vrnili tudi v Španiji in Italiji. Tudi sicer pričakuje, da se bo kmalu vrnil nogomet, kot smo ga poznali, saj ne verjame, da lahko sedanje razmere trajajo v nedogled.

Za mnenje bi bilo treba povprašati tudi ekonomiste

"Človeštvo je preživelo mnoge vojne in številne epidemije, zato bomo zagotovo preživeli tudi koronavirus. Epidemiologi so zelo pomembni pri reševanju zdravstvenega problema, a bi bilo treba za mnenje vprašati tudi kakšnega ekonomista, da ne bomo doživeli hudih gospodarskih posledic," je ocenil.

Prepričan je, da bo Uefa zmagovalka krize, pri tem pa ne dvomi tudi o finančnem preživetju nacionalnih zvez. Glede opozoril slovenskih klubov, da prihajajo težki časi, pa je ocenil, da bo težko klubom iz manjših držav, kjer so televizijske pravice nizko ovrednotene in bo tudi sponzorskih sredstev manj. Po njegovem je rešitev predvsem v mladih in doma vzgojenih igralcih.

Čeferin je očitke slovenskega političnega vrha, da se je koronavirus širil na nogometnih stadionih, zavrnil kot nesmiselne. Foto: Getty Images

Ostro zavrnil očitke o biološki bombi na nogometnih stadionih

V zvezi z očitkom slovenskega političnega vrha, da se je koronavirus širil na nogometnih stadionih, je odgovoril: "To je tako nesmiselna in trapasta izjava, da ni vredna komentarja. Naslednji dan sem dobil klic predsednika vlade ene od največjih evropskih držav, ki se je zasmejal in rekel, da sem očitno vedel za koronavirus, še preden se je pojavil."

Slovenija se sooča z največjimi delitvami od leta 1991

Glede razmer v domovini je dejal, da ima Slovenija po njegovem odličen potencial, a se trenutno sooča z največjimi delitvami od časa samostojnosti. Kot težavno vidi vse slabšo kulturo dialoga, za nedopustne pa je označil napade na neodvisno sodstvo.

"Gre za neposredno rušenje sistema države. To je za državo zagotovo škodljivo in pri tem bom vztrajal. Enako velja za medije. Novinarji s provladno držo so krasni, ostali pa pišejo po naročilu nekih imaginarnih ljudi iz ozadja. Precej patološko."

"Slovenija ima odličen potencial, a se trenutno sooča z največjimi delitvami v času od samostojnosti," je opozoril Čeferin. Kot težavno vidi vse slabšo kulturo dialoga, za nedopustne pa je označil napade na neodvisno sodstvo. Foto: Reuters

"Če bi ne bilo medijev, se leta 2015 ne bi zgodila afera Fifa, prav tako ne bi bilo afere Uefa in jaz zagotovo ne bi postal predsednik te organizacije. Pametni ljudje razumejo, o čem govorim," dodaja Čeferin.

Pred leti je kot pravnik nasprotoval odločitvi sodišča, ki je zdajšnjega predsednika vlade Janeza Janšo poslalo v zapor v zadevi Patria. "Zame pravica in pravično sojenje ne obstajata samo za tiste, ki so mi blizu. Še enkrat bi ravnal enako, saj nisem ocenjeval človeka, ampak konkreten primer, v katerem ni bilo dovolj dokazov za obsodilno sodbo."

Položaj v slovenski politiki ga ne zanima

Pri tem je ponovil, da ga položaj v slovenski politiki ne zanima. "Imam izjemno zanimivo službo in zelo uživam v tem, kar delam. Ne želim se spuščati na raven naših lokalnih oblastnikov, a mi ni všeč, da se ponavljajo isti vzorci ... Dejstvo je, da je treba prenehati z nesramno retoriko, obtoževanjem in iskanjem navideznih sovražnikov izpred sedemdesetih let in usmeriti pogled v prihodnost. Dokler ne bomo tega razumeli, se ne bomo premaknili," je dejal.

"Od zunaj sem spoznal, da bi lahko bili zelo uspešni, a očitno nikoli ne bomo, ker se neprestano delimo. Ko se nekomu zamerite, na tlesk prileti novih petdeset ljudi, ki vas napadajo. Tako so delali pred več kot sedemdesetimi leti v Nemčiji. Takrat so ljudi pretepli na cesti, zdaj z njimi obračunavajo na Twitterju," je še povedal za Dnevnikov Objektiv.