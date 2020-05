Nič nepričakovanega. Nogometna sobota je v Nemčiji rušila rekorde.

Ko se je v soboto ob 15.30 s petimi tekmami po 66 dneh premora zaradi epidemije koronavirusa nadaljevala najboljša nemška nogometna liga in postala prva v Evropi, ki se je odločila za ta korak, so bile slike s stadionov v Dortmundu, Lepzigu, Sinsheimu, Augsburgu in Düsseldorfu nevsakdanje. Na tribunah namreč ni bilo gledalcev. Medtem jih je za televizijskimi ekrani in drugimi kanali, prek katerih so lahko brezplačno spremljali veliko nogometno odmrznitev, mrgolelo. Nič presenetljivega.

Danes tako v Nemčiji poročajo o rekordni gledanosti. Dogajanje v bundesligi so si ogledali številni nogometni navdušenci z vsega sveta, a podatki o gledanosti v tujini za zdaj še niso znani. Podatki o gledanosti domačega občinstva so. V Nemčiji so bili najvišji do zdaj. Nemški Sky sporoča, da je v soboto njegove kanale, na katerih so prenašali tekme, spremljalo prek šest milijonov gledalcev, kar je dvakrat več kot sicer.

Najbolj gledana sobotna tekma je bil, tudi to seveda ni presenečenje, porurski derbi med Borussio in Schalkejem v Dortmundu. Debakel gostov pri Borussii je spremljalo več kot 60 odstotkov gledalcev iz ciljne skupine v razponu od 14 do 49 let starosti, so zapisali pri Skyju.