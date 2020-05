Kamere ujele primitiven izpad Francoza, nato je okusil pekel #video

Mladi francoski branilec Jean-Clair Todibo bo želel čimprej pozabiti na dvoboj v Dortmundu. Njegov Schalke je na gostovanju pri rivalu iz soseščine doživel hud poraz (0:4), Todibo je zaradi poškodbe odigral le en polčas, po socialnem omrežju pa so hitro zaokrožile nespodobne besede, ki jih je namenil napadalcu Borussie Erlingu Brautu Haalandu in se dodobra osramotil.

Na velikih nogometnih tekmah se številni igralci polastijo takšnih in drugačnih provokacij. Na igrišču se izusti veliko grdih besed, ki pa zaradi bučnih tribun in neprestanih navijaških pesmi ponavadi ostanejo skrite javnosti. Tokrat je bilo drugače.

Nemška bundesliga je kot prva izmed največjih nogometnih lig odprla svoja vrata in kljub pandemiji koronavirusa nadaljevala sezono. V velikem derbiju sta se na praznem stadionu Signal Iduna Park pomerila goreča tekmeca Borussia in Schalke. Zmaga je ostala doma. Rumeno-črni so nadigrali goste iz Gelsenkirchna, ki jih je koronakriza pahnila v finančno krizo.

Francoz je sporočil Norvežanu, naj ...

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5 — Get French Football News (@GFFN) May 16, 2020

Sredi prvega polčasa, ko je bil rezultat še 0:0, je televizijska kamera ujela besedni prepir med Erlingom Haalandom in Jean-Clairom Todibom. Na žalost 20-letnega Francoza so bili mikrofoni na kamerah tako močni, da so s pomočjo posebnih okoliščin, praznega stadiona v Dortmundu, ujeli njegove besede, ki branilcu Schalkeja ne služijo v čast.

Leto dni mlajšemu Skandinavcu, pravcatemu stroju za zadetke, ki zadeva kot po tekočem traku, je v skrajno primitivnem slogu zabičal, naj *** svojo babico. Vprašanje je, če je Norvežan razumel žalitev Francoza, so jo pa številni gledalci in svoje začudenje ter zgražanje delili na socialnih omrežjih.

Nenavadno proslavljanje zadetka Haalanda:

Haaland celebrated with the much-revered Tom Goes To A Nightclub dance pic.twitter.com/bgYvdKJNqs — TOM MARTIN (@LetItFlyTom) May 16, 2020

Od tistega trenutka naprej je šlo Todibu marsikaj narobe. Haaland je le nekaj minut pozneje zadel v polno, dosegel prvi zadetek po daljšem premoru zaradi koronavirusa (in postal prvi strelec v nemški bundesligi po dobrih dveh mesecih), Francoz se je v 37. minuti poškodoval po trku s Hakimijem Achrafom, Borussia je do konca prvega dela podvojila prednost na 2:0, nervozni in poškodovani Francoz, ki nastopa v bundesligi kot posojen nogometaš Barcelone, pa je ostal na klopi in v drugem polčasu ni več igral.

Trener Schalkeja David Wagner je sicer na tekmi opravil vseh pet možnih menjav in s tem izkoristil v popolnosto novo pravilo Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Jean-Clair Todibo je mladi francoski reprezentant. Pri Schalkeju igra kot posojeni branilec Barcelone. Foto: Reuters

Schalke je na koncu izgubil kar z 0:4 in na lestvici padel na osmo mesto, Todibo pa je končal na seznamu poškodovanih. Pa naj še kdo reče, da se splača govoriti grde stvari na nogometni zelenici …