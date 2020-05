Čeferin pozdravlja začetek bundeslige in razkriva nekaj težav pri organizaciji EP

"V principu ideja ostaja enaka, da izvedemo evropsko prvenstvo v sprva predvidenih 12 mestih. Z devetimi je vse dogovorjeno, pri treh pa obstaja nekaj težav, zato se bomo o tem pogovarjali še naprej," je v pogovoru dejal Čeferin, ki ni izdal, o katerih državah oziroma mestih je govora.

Dejal je, da so pri Uefi pripravljeni na rezervne scenarije, po katerih bi prvenstvo, ki je bilo zaradi novega koronavirusa prestavljeno za eno leto in bo potekalo med 11. junijem in 11. julijem 2021, izpeljali v osmih državah.

Prvenstvo bodo sicer gostili Velika Britanija (London in Glasgow), Nemčija (München), Italija (Rim), Azerbajdžan (Baku), Rusija (Sank Peterburg), Madžarska (Budimpešta), Romunija (Bukarešta), Nizozemska (Amsterdam), Španija (Bilbao), Irska (Dublin) in Danska (Koebenhavn).

Dpa poroča, da je do zdaj nekaj pomislekov glede organizacije tekem izrazil španski Bilbao, iz Münchna pa so po njihovih navedbah potrdili organizacijo tekem.

"Nogomet bo v življenja ljudi vpeljal staro rutino in pozitivno energijo"

Čeferin se je v pogovoru za beIN Sports pomudil tudi pri nadaljevanju bundeslige. Odločitev oblasti in zvez je še enkrat pozdravil. "Ljudje so depresivni, ker so toliko časa zaprti in ker vlada toliko negotovosti. Nogomet bo v njihova življenja vpeljal staro rutino in pozitivno energijo," je dejal slovenski odvetnik.

Obenem je pohvalil sodelovanje nemškega vrha politike, stroke in nemških nogometnih organov ter dodal, da gre za več kot le nogomet in za dober nastavek za prihodnost.

Poudaril je, da je ljudem lažje ostati doma, če lahko po televiziji spremljajo športno dogajanje.