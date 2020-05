Vodilni Bayern v Berlinu spet pobegnil konkurenci

Tedni odsotnosti vrhunskega nogometa, če odštejemo nekatere izjeme v nogometno manj razvitih državah, kjer se niso prekinjala ligaška tekmovanja, so mimo. Nemčija je prebila led in kot prva izmed nogometnih velesil preizkusila zmožnost nadaljevanja ligaške sezone v danih okoliščinah.

Bayern je edini nemški prvoligaš, ki v koledarskem letu 2020 še ni izgubil. Remiziral je le proti Leipzigu (0:0), vse preostale tekme pa dobil. Na zadnjih 12 tekmah je osvojil kar 34 točk z razliko v zadetkih 40:6 in je na dobri poti, da osvoji osmi zaporedni naslov. Zadnja žrtev Bavarcev je bil berlinski Union, ki se ni mogel resneje upirati favoriziranemu tekmecu. Bayern je že v prvem polčasu v vodstvo popeljal Robert Lewandowski, ki je dosegel že svoj 40 zadetek v sezoni, zmago pa je v drugem polčasu potrdil branilec Benjamin Pavard.

V prvi nedeljski tekmi nismo videli zmagovalca. Domači Köln je že vodil z 2:0, na koncu pa so gostje iz Mainza pripravili preobrat in se v domov vrnili z veliko točko, ki bo še kako pomembna v boju za obstanek.

Borussia D. nadigrala Schalke

Timo Werner, drugi najboljši strelec bundeslige, in njegov soigralec Kevin Kampl pred srečanjem s Freiburgom. Foto: Reuters V soboto je bilo odigranih šest tekem. Borussia Dortmund je v porurskem derbiju pred praznimi tribunami nadigrala Schalke in se vodilnemu Bayernu približala na –1, Kevin Kampl je prvi nastop za RB Leipzig po šestih mesecih zaznamoval s podajo za remi, Borussia Mönchengladbach pa je za prvi zadetek potrebovala le 38 sekund.

Prvi sobotni zadetek v bundesligi je dosegel mladi napadalec Borussie Dortmund Erling Braut Haaland. Šele 19-letni Norvežan je na derbiju v Dortmundu zadel v polno v 29. minuti in dočakal čast, da se kot prvi nogometaš bundeslige vpiše na seznam strelcev po dvomesečnem premoru.

Zadetek Erlinga Brauta Haalanda:

Ko je zatresel mrežo, je iz zvočnikov praznega stadiona zadonela navijaška pesem, ki jo na dvobojih prepevajo privrženci rumeno-črnih, Skandinavec pa je proslavil zadetek sam, saj so takšna navodila, ki se jih nogometaši za zdaj držijo do potankosti. Haaland je poplesaval od sreče, enako so storili njegovi soigralci, le da so bili od strelca oddaljeni vsaj poldrugi meter.

Podaja Kevina Kampla za izenačenje RB Leipzig:

V soboto je nastopil tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. V bundesligi je zaigral po šestih mesecih in Leipzigu pomagal do domače točke proti Freiburgu (1:1). V 77. minuti je svetlolasi Slovenec iz Solingena poslal predložek v kazenski prostor gostov, kjer je bil najvišji Danec Yussuf Poulsen, in postavil končni rezultat. Rdeči biki so zapravili veliko priložnosti, razmerje strelov v okvir vrat je znašalo 8:1, po neodločenem rezultatu pa so na lestvici izgubili eno mesto. Borussia Mönchengladbach, ki je v gosteh ugnala Eintracht Frankfurt, je skočila na tretje, Kamplovi pa so padli na četrto mesto, ki še vedno pelje v ligo prvakov.

Brez objemov in stiskanja rok Nogomet od 26. kroga nemškega prvenstva naprej poteka v nenavadnih razmerah. Bundesliga se ni še nikoli predstavila v takšni podobi, a morajo vsi udeleženci do potankosti spoštovati in upoštevati protokol, s katerim želijo prireditelji preprečiti morebitno širitev okužb. Tribune so prazne, tako da gostitelji ne morejo računati na prednost domačega igrišča v polnem pomenu. Nogometaši, ki so zadnjih sedem dni preživeli v karanteni v klubskih pripravljalnih središčih, morajo pozabiti na preveč strastna proslavljanja zadetkov, rokovanja, objeme, poljubljanja, pa tudi pljuvanje na zelenico. Upoštevati morajo stroga pravila, vsaka ekipa je prišla na igrišče ločeno, ni skupinskih fotografiranj, niti tradicionalnih pozdravov tekmecev z rokovanjem. Igralci na rezervni klopi morajo nositi zaščitne maske, obenem se spoštuje varnostna razdalja, saj morajo biti oddaljeni vsaj poldrugi meter, edini, ki mu ni treba ves čas nositi maske, je trener. A le takrat, ko je oddaljen vsaj poldrugi meter od osebe, ki ji želi nameniti besedo.

Trener ni vodil moštva zaradi nakupa zobne paste Prvega trenerja je v soboto pogrešal tudi Augsburg. Nekdanji nemški reprezentant Heiko Herrlich je naredil napako, ko je zapustil karanteno in se iz hotela odpravil v bližnjo trgovino, kjer je kupil zobno pasto. S tem je kršil pravila, tako da danes ne bo smel voditi moštva proti Wolfsburgu. Vrnil se bo lahko, ko bo njegov test na novi koronavirus dvakrat zaporedoma negativen. V Nemčiji naj bi do konca sezone igralci in klubski delavci opravili več kot 20 tisoč testov. Augsburg je domači dvoboj z Wolfsburgom izgubil z 1:2, gostje pa so odločilni zadetek dosegli v zadnji minuti.

Nemško prvenstvo, 26. krog: Sobota:

Borussia Dortmund : Schalke 4:0 (2:0)

Haaland 30., Guerreiro 45., 63., Hazard 48.



RB Leipzig : Freiburg 1:1 (0:1)

Poulsen 77.; Gulde 34.

Kevin Kampl (Leipzig) je odigral vso tekmo in prispeval podajo za gol Poulsna.



Hoffenheim : Hertha Berlin 0:3 (0:0)

Akpoguma 58./ag., Ibišević 60., Cunha 74.



Fortuna Düsseldorf : Paderborn 0:0



Augsburg : Wolfsburg 1:2 (0:1)

Jedvaj 54.; Steffen 43., Ginczek 90.



Eintracht Frankfurt : Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

Silva 81.; Plea 1., Thuram 8., Bensebaini 73./11-m Nedelja:

Köln : Mainz 2:2 (1:0)

Uth 5./11-m., Kainz 53.; Awoniyi 61., Kunde Malong 72. Union Berlin : Bayern München 0:2 (0:1)

Lewandowski 39./11-m., Pavard 80. Ponedeljek:

20.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen

Lestvica: 1. Bayern München 26 tekem – 58 točk

2. Borussia Dortmund 26 – 54

3. Borussia Mönchengladbach 26 – 52

4. RB Leipzig 26 – 51

5. Bayer Leverkusen 25 – 47

6. Wolfsburg 26 – 39

7. Freiburg 26 – 37

8. Schalke 26 – 37

9. Hoffenheim 26 – 35

10. Köln 26 – 33

11. Hertha Berlin 26 – 31

12. Union Berlin 26 – 30

13. Eintracht Frankfurt 25 – 28

14. Augsburg 26 – 27

15. Mainz 26 – 27

16. Fortuna Düsseldorf 26 – 23

17. Werder Bremen 24 – 18

18. Paderborn 26 – 17