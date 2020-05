Useknil se je, drugi pa poljubil soigralca. Grozi jima kazen.

Kapetan Borussie Dortmund Mats Hummels se je razveselil velike zmage nad sosedskim tekmecem Schalkejem (4:0), s katero so rumeno-črni poslali sporočilo Bayernu, da se bo moral za rekordni osmi zaporedni nemški naslov še močno potruditi. Hummels, sicer tudi nekdanji branilec bavarskega velikana, pa po sladkem uspehu ne bo preveč mirno spal, saj so ga kamere med srečanjem ujele, kako se je useknil na igrišču.

Ni pihnil v robec, ampak se odločil za način, ki je v svetu nogometa zelo pogost. S prstom je pritisnil na eno nosnico, skozi drugo pa "očistil vsebino", ki se je nabirala v nosu. Ker pa je bilo nogometašem strogo naročeno, da morajo poleg rokovanja, poljubljanja, objemanja in še česa pozabiti tudi na pljuvanje na tla, je tovrsten način pihanja iz nosa naletel na neodobravanje javnosti. Hummels, verjetno se je za potezo odločil podzavestno, je tako kršil pravila, nemški mediji pa se že sprašujejo, ali bo moral zaradi tega tudi komu odgovarjati in prejeti kazen.

Hummels e Boyata non rispettano il protocollo della #Bundesliga https://t.co/fShup6dzEa — Fanpage.it (@fanpage) May 16, 2020

''Ni bilo lahko, a se moramo držati pravil. Seveda bi bilo lažje, če bi bili z nami navijači,'' je po nenavadni tekmi na Signal Iduna Parku, ki je vedno poln skoraj do zadnjega kotička, zlasti na sosedskih derbijih s Schalkejem, tokrat pa je bil povsem prazen, povedal Julian Brandt, dvakratni podajalec in eden izmed junakov prepričljive zmage Borussie Dortmund nad Schalkejem.

Niso roboti, ampak strastni nogometaši

Dedryck Boyata se je spozabil in poljubil na lice Marka Grujića. Foto: Reuters Poleg dolgoletnega obrambnega stebra nemške izbrane vrste Hummelsa pa se je med "prekrškarji" uvodnega dneva bundeslige, ki poteka v novih, koronavirusu prirejenih razmerah, znašel še en branilec.

Belgijec Dedryck Boyata je v žaru veselja pozabil na prepoved poljubljanja. Soigralca Marka Grujića je po prvem zadetku, doseženem po zaslugi avtogola igralca Hoffenheima, poljubil na lice. Igralci Herthe tudi sicer niso spoštovali dogovora o varnostni razdalji pri proslavljanju zadetkov.

Nogometaši se med veseljem, ko dosežejo zadetek, pogosto poslužujejo omenjenih potez, težava pa je nastala, ker so te po novem v želji po preprečitvi širjenja novega koronavirusa prepovedane. ''Dolgo smo čakali, da lahko ponovno zaigramo skupaj. Ko potem dosežeš zadetek, za takšne trenutke pa kot napadalec živiš, se težko nadzoruješ pri proslavljanju. Žal mi je, da se nisem mogel nadzorovati v danem trenutku, a nismo roboti, ampak strastni nogometaši,'' je poudaril eden izmed strelcev Herthe, 35-letni as iz Bosne in Hercegovine Vedad Ibišević.

Vodstvo lige ne bo kaznovalo Herthe

Hertha se je zelo razveselila zmage nad Hoffenheimom (3:0). Na lestvici se je povzpela na 11. mesto in se vrnila v boj za Evropo, saj za šestim mestom zaostaja osem točk. Vodstvo nemške bundeslige (DFL) je sporočilo, da nogometašev Herthe, ker niso v popolnosti upoštevali pravila o varnostni razdalji pri proslavljanju zadetkov, ne bo kaznovalo.

Nogometaši Herthe pri proslavljanju zadetkov niso spoštovali napotkov o varnostni razdalji. Foto: Reuters

"To je del nogometa. Testirali so nas že tako velikokrat, da si to lahko privoščimo. Vesel sem, da smo imeli razlog za veselje. Čustva so del igre,'' je po pomembni zmagi dejal trener Herthe Bruno Labbadia, ki je na vročem stolčku nasledil Jürgena Klinsmanna.

Nemški politik Markus Söder (premier Bavarske), je nedavno predlagal, da bi igralcem, ki ne spoštujejo novih pravil o spoštovanju varnostne razdalje in ostalih zdravstvenih ukrepov, sodnik lahko pokazal rdeči karton.

V soboto je bilo v Nemčiji odigranih šest tekem 26. kroga. V nedeljo bosta odigrana dvoboja v Kölnu in Berlinu, v ponedeljek pa še v Bremnu.