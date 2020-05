Vpogled v nogometno prihodnost brez navijačev #foto

S tekmami druge nemške lige je v Nemčiji nogomet uradno nazaj. Nova nogometna realnost pred praznimi tribunami pa je precej drugačna kot so navijači v državi vajeni. Nemška tiskovna agencija (dpa) poroča, da so ob igriščih pobiralci žog z rokavicami, žoge osebje ves čas razkužuje, stiskov rok ni več, snemalci pa so edini, ki sedijo na tribunah.

S štirimi tekmami druge nemške bundeslige so navijači dobili predogled, kako bi lahko potekali nogometni obračuni v evropskih državah, ki še upajo na nadaljevanje nogometnih sezon, poročajo agencije.

Rituali pred tekmami so precej drugačni kot v preteklosti. Igralci so na prazne stadione prišli z maskami, rokovanj ni več. Na tribunah pa bodo do nadaljnjega le snemalci, ki bodo skušali kar najbolje pričarati drugačno vzdušje s prvih tekem v največjih evropskih državah, poroča dpa.

Takole je bilo danes v nemški drugi ligi ... Foto: Guliver/Getty Images

Trenerji izjave pred tekmo dajejo v za to odmerjenem prostoru brez letečih reporterjev, mikrofoni na dolgih palicah pa so oviti v prozorno folijo. Pobiralci žog ves čas nosijo maske in rokavice, žoge pa osebje klubov ves čas razkužuje. Sedeži za rezervne nogometaše in trenerje bodo razkuženi pred tekmo, kot tudi med polčasom in po koncu obračunov, poroča STA.

Foto: Guliver/Getty Images

Na novo realnost so se nekoliko drugače pripravili pri moštvu Heidenheim. Trener Frank Schmidt je bil namreč eden od voznikov klubskih kombijev, s katerimi so nogometaše pripeljali do 500 kilometrov oddaljenega Bochuma. Ob tem je dejal, da v klubu ne vidijo potrebe, da v času spoštovanja minimalne medsebojne razdalje najamejo nekaj avtobusov za prevoz moštva.

Foto: Guliver/Getty Images

V drugi nemški ligi so sicer vodilni možje zaradi dveh potrjenih pozitivnih testov na novi koronavirus v vrstah Dynama iz Dresdna prestavili obračun s Hannovrom, vsi ostali dvoboji 26. kroga bodo odigrani danes in v nedeljo.

Gledalci bodo lahko izbirali med posnetim vzdušjem in mednarodnim tonom Nemški nogometni navdušenci bodo lahko vseeno uživali v vzdušju polnih tribun. Navijači, ki bodo zaradi zaprtih stadionov tekme nemške bundeslige spremljali na televizijskih ekranih, bodo namreč imeli možnost preklapljati med mednarodnim tonom in posnetim vzdušjem s tekem prve in druge bundeslige. Foto: Guliver/Getty Images Po navedbah Reutersa bo namreč televizijska mreža Sky, ki skrbi za prenose prve in druge nemške bundeslige, navijačem ponudila možnost izbire vzdušja. Pri Skyju so posneli navijanje vseh klubov v prvi in drugi bundesligi ter odzive na vse mogoče sodniške odločitve ter slavje ob zadetkih. Vse skupaj bodo kot tolažbo za spremljanje nogometa v domačih dnevnih sobah ponudili pristašem klubov v obeh tekmovanjih. Foto: Guliver/Getty Images Če se za to navijači ne bodo odločili, bodo slišali zgolj tisto, kar se dogaja na igrišču v interakcijah med igralci, trenerji in sodniki. O uspešnosti projekta bodo presodili po današnjem nadaljevanju tekmovanja, ki se bo začelo s porurskim derbijem med Borussio iz Dortmunda in Schalkejem kot vrhuncem prvega kroga po dveh mesecih. Foto: Guliver/Getty Images V prvi bundesligi ima sicer Bayern na vrhu lestvice štiri točke prednosti pred Dortmundom in pet pred Leipzigom, za katerega igra slovenski nogometaš Kevin Kampl. Bayern bo v nedeljo gostoval pri Unionu iz Berlina, Leipzig pa bo danes gostil ekipo Freiburga, poroča STA.

Preberite še: