NZS bo protokole za tekmovanja usklajevala prihodnji teden, znani okvirni datumi za začetek lige

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je po petkovi odločitvi vlade, da bo od 18. maja dovoljeno tekmovanje in tudi običajno treniranje v ekipnih športih, sprva določeno za teden dni pozneje, dejal, da je to zelo dobrodošlo. "Lažje bomo končali sezono, v prihodnjem tednu pa moramo pripraviti protokole za tekmovanja."

Prav tako še ni določen natančen datum nadaljevanja sezone v prvi ligi, po Mijatovićevih besedah bo to najverjetneje v prvem tednu junija, kot je bilo napovedano že do zdaj.

Pri treningih in tekmovanjih je za zajezitev novega koronavirusa treba upoštevati še navodila in priporočila zdravstvenih oblasti ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za posamezne športe.

"Nov odlok vlade pomeni za nas bolj kakovostno vadbo in klubi se bodo zdaj lažje pripravili na nadaljevanje sezone," pravi prvi mož NZS Radenko Mijatović. Foto: Vid Ponikvar

"S svetovalno zdravstveno skupino in NIJZ smo že uskladili pripravljena navodila za vadbo, tako v skupinah kot tudi običajno nogometno vadbo v stiku, tako da lahko treningi nemoteno tečejo. V prihodnjem tednu pa moramo pripraviti še vse potrebno za izvedbo tekem. Nov odlok vlade pomeni za nas bolj kakovostno vadbo in klubi se bodo zdaj lažje pripravili na nadaljevanje sezone," je za STA dejal Mijatović.

Kako bo s karanteno in testiranji nogometašev?

Pred tremi dnevi je omenil, da bi zahteva po karanteni in redna testiranja onemogočila dokončanje sezone. "Ta čas je še prehitro, da bi dajal kakšne napovedi, kaj bo treba narediti za to, da bomo tekme lahko pripravili. Mogoča je na primer karantena kot izolacija igralcev, da se izogibajo stikov z ljudmi, kar pomeni gibanje od doma na treninge in tekme ter nazaj. Torej zelo osiromašeno življenje. Prav tako moramo doreči, kako in kdaj bi potekala testiranja."

Ker vse potrebne omejitve in zahteve za izvedbo tekem pred praznimi tribunami še niso znane, ni jasno niti to, kolikšni bodo dodatni finančni stroški za dokončanje tekmovanj za NZS in klube.

Mogoči datumi za začetek PLTS: 5., 6. ali 10. junij

"S klubi se moramo pogovoriti še, kakšne so njihove potrebe in pričakovanja, koliko časa potrebujejo za treninge pred začetkom tekem. Tudi ta datum bomo usklajevali prihodnji teden. Mislim, da za to ne bomo potrebovali nobenih dodatnih sklepov izvršnega odbora NZS, ki je že potrdil, da se tekmovanje nadaljuje, ter tudi tri mogoče datume začetkov," je pojasnil Mijatović.

Do zdaj je NZS kot mogoče datume začetka prvenstva navajala 5., 6. ali 10. junij.

Prvoligaški klubi so pred prekinitvijo odigrali 25 od 36 krogov. Vodi Olimpija s 50 točkami pred Celjem in Aluminijem (po 45), Mariborom (43), Muro (38), Taborom iz Sežane (29), Bravom (28), Triglavom (27), Domžalami (26) in Rudarjem iz Velenja (10).

NZS je predčasno končala drugo ligo, zaradi česar je znano, da bo v prihodnji sezoni nov prvoligaš Koper ter da se bo v kvalifikacijah za prvo ligo, ki bodo na sporedu po koncu prvoligaške sezone, s predzadnjim iz Prve lige Telekom Slovenije merila Gorica.

Sicer pa morajo končati tudi še pokalno tekmovanje, štirje polfinalisti bodo predvidoma igrali v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju brez prisotnosti gledalcev. Polfinalna para sta Aluminij - Mura in Kalcer Radomlje - Nafta 1903.