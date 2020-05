NZS vabi na ogled razstave: "Začeli smo z letom 0"

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je danes v ljubljanskem Tivoliju odprla fotografsko razstavo ob svoji stoletnici. Kot pravijo, je kraj razstave simboličen, saj so nedaleč stran pred več kot stoletjem prvi slovenski nogometaši igrali prve mednarodne tekme. Razstava, ki bo na ogled do 15. avgusta, je prerez nogometnega dogajanja od začetkov do danes.

NZS je razstavo načrtovala že prej, vendar je zaradi pandemije novega koronavirusa njeno odprtje prišlo z rahlo zamudo, tako kot večina drugih dogodkov ob stoletnici. Tudi slavnostno skupščino je konec aprila zamenjal "le" spletni pogovor predsednika NZS Radenka Mijatovića ter nekdanjih prvih mož Rudija Zavrla ter Aleksandra Čeferina, zdajšnjega šefa Evropske nogometne zveze.

"Kljubovati je treba razmeram. To razstavo smo premikali, načrtovali smo jo za april, ampak zdaj je sredina maja in je vendarle že na ogled," je dejal Mijatović. Poudaril je, da gre pri razstavi za pogled v začetke in sprehod skozi sto let nogometa na Slovenskem.

"To so zelo zanimive fotografije dogodkov, od začetka, ko se je nogomet pri nas začel organizirano igrati, do današnjih dni. Poskušali smo zajeti vse relevantne osebe, igralce, strokovnjake, ki so ta slovenski nogomet zaznamovali. Koliko nam je uspelo, pa bodo povedali tisti, ki si bodo razstavo - upam, da z veseljem - ogledali," je še povedal Mijatović in razkril, katere so se ga najbolj dotaknile.

Razstavo je kreirala Barbara Čeferin, žena Aleksandra Čeferina. Foto: Mediaspeed

"Posebej me fascinirajo te fotografije z začetka nogometa na Slovenskem. Koliko vneme je bilo, koliko gledalcev ob relativno skromnih igriščih ... Ampak vsaka fotografija zase govori o pomenu nogometa in to je najbolj pomembno," je še povedal predsednik NZS.

Pri razstavi je sodelovalo več strokovnjakov in sodelavcev, med njimi novinar Igor E. Bergant, Aleš Šafarić z zavoda za šport, Tomaž Pavlin s fakultete za šport, Matic Kodrič z NZS ter Barbara Čeferin, ki je tudi kuratorka razstave.

"Namen razstave je, da zajame sto let nogometa na Slovenskem. Začeli smo z 'letom 0'. Poskušali smo najti čim starejšo fotografijo in potem smo šli naprej. Prva polovica do druge svetovne vojne je bila kar izziv, ampak nam je uspelo. Tu dejansko vidite ta jagodni izbor, ki smo si ga želeli," je pojasnila Čeferinova in dodala, da jim je finalni izbor vzel kar intenzivne tri, štiri mesece.

