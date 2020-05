Prva liga Telekom Slovenije bo nazaj najpozneje 10. junija #video

Državni ukrepi ob pandemiji koronavirusa se sproščajo na vseh ravneh, tudi v športu. Nogometni navdušenci so z veseljem pozdravili odločitev, da bodo s 23. majem ekipni športi zaživeli v polni obliki. Nogometni klubi, ki sicer že nekaj časa trenirajo pod posebnimi pogoji, bodo spet lahko opravljali ekipne treninge.

Dovoljene bodo tudi nogometne tekme. To seveda ne pomeni, da se bo prihodnjo soboto v poln pogon vrnila tudi Prva liga Telekom Slovenije, ki je zastala po 25 odigranih krogih. Zadnja tekma v najboljši slovenski nogometni ligi je bila odigrana 8. marca.

Nogometni prvoligaši bodo imeli na voljo še nekaj časa za skupinsko pripravo na nadaljevanje, a kot vse kaže, ne prav veliko. Odločitve o točnih datumih nadaljevanja prvenstvene sezone, v kateri mora biti odigranih še 11 krogov in tudi pokalno tekmovanje, bodo na Nogometni zvezi Slovenije sprejeli po novih sestankih, ki jih bodo opravili s predstavniki klubov, a vse kaže, da se bo slovenska nogometna prva liga vrnila v začetku junija.

Predsednik NZS Radenko Mijatović verjame, da bodo prvenstveno sezono 2019/20 čim prej speljali do konca. Foto: Vid Ponikvar

Radenko Mijatović: Upamo, da sezono čim prej končamo

"To je zelo dobra novica," je odločitev Vlade Republike Slovenije najprej komentiral Radenko Mijatović. "Slovenska prva liga bi se lahko nadaljevala v začetku junija, 4., 5., najpozneje 10. junija," je prvi mož NZS dal jasno vedeti, da bo Prva liga Telekom Slovenije kmalu nazaj.

"Upamo, da bo kontaktna igra dovoljena že kakšen dan pred 23. majem. To bi klubom omogočilo temeljitejše priprave na nadaljevanje sezone," je še povedal Mijatović in dodal, da karantene in skupinska testiranja za nogometaše ne bo bodo obvezni. "Stanje glede pandemije se v zadnjem obdobju umirja. Upamo, da se ne bo okužil kakšen nogometaš in da bomo prvenstvo čim prej izpeljali do konca," je dejal.

Na vrh prvenstvene lestvice je sicer Olimpija, ta ima pet točk prednosti pred Aluminijem in Celjem. V polfinalu pokalnega tekmovanja so Mura, Aluminij ter drugoligaša Nafta iz Kalcer iz Radomelj.