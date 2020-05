Slovenijo razveselila novica, o kateri so lahko nogometaši več mesecev le sanjali!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 23. maja treningi in tekme v polni obliki

Državni sekretar za področje izobraževanja in šport Marjan Dolinšek je razveselil ljubitelje nogometa s težko pričakovano novico. Nogometaši lahko od 23. maja naprej trenirajo in tekmujejo v polni meri, tudi z medsebojnimi kontakti, ki so v moštvenih športih neizbežni. Nogometna zveza Slovenije ne skriva zadovoljstva, Prva liga Telekom Slovenije se bo začela prihodnji mesec.