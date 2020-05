Nemčija bo dala odgovor na vprašanje, ki si ga zastavlja ves svet

Natanko 66 dni za tem, ko je Mark Uth na zadnji tekmi pred zaklenitvijo nogometnih tekmovanj v Nemčiji in tudi več ali manj povsod po svetu v 81. minuti zabil gol v Mönchengladbachu in ublažil poraz Kölna v gosteh pri tamkajšnji Borussii, se bo spet zagnal nemški nogomet. Medtem ko so v deželi štirikratnih svetovnih prvakov zaradi pandemije koronavirusa sezono v tretji ligi odpovedali, se najboljši ligi kot prvi izmed najmočnejših evropskih tekmovanj vračata na spored.

Seveda, tudi zaradi mrka, ki traja več kot dva meseca, se bo nemške bundeslige ta konec tedna svet iskreno razveselil, kot se je verjetno ni še nikoli. Ne samo zaradi tega. Še morda veliko bolj bo v naslednjih tednih najboljša nemška nogometna liga v središču pozornosti zato, ker utegne podati odgovor na vprašanje, ki se ga mnogi bojijo. Kaj bo z evropskim športom in nogometom v prihodnosti?

Zadnja tekma nemške bundeslige je bila na sporedu v sredo, 11. marca, ko je Borussia Mönchengladbach na svojem stadionu brez prisotnosti gledalcev premagala Köln z 2:1. Foto: Getty Images

Nemčija je poskusni zajček

Ko je Angela Merkel pred dvema tednoma prižgala zeleno luč, so se besed nemške kanclerke razveselili številni, a verjetno nihče bolj kot najboljših 18 članov nemške bundeslige. Tamkajšnji nogometni veljaki so za tak scenarij navijali že tedne pred tem in opozarjali, da je začetek junija najpoznejši datum, ko se liga mora nadaljevati. V nasprotnem primeru bi bile posledice za člane tamkajšnje nogometne elite in z njimi tudi vse preostale, ki so pod njo, pogubne. Izguba naj bi se povzpela prek 700 milijonov evrov in pokopala številne tamkajšnje nogometne klube.

Zdaj so v Nemčiji, ki po številu okuženih (prek 173 tisoč) in posledično tudi številu smrti (po zadnjih podatkih 7788) spada v svetovni vrh statistike koronavirusa, a po številu umrlih na milijon prebivalcev (93) zaostaja za večino večjih evropskih držav, pred potezo, ki jo bo z zanimanjem spremljal ves nogometni svet. Nemčija je namreč poskusni zajček.

Nogometaši so se v Nemčiji na treninge vrnili prejšnji mesec in zadnji teden preživeli v karantenah. Hotel, igrišče, hotel. Drugam niso smeli. Tekme bodo seveda potekale brez prisotnosti gledalcev. Vse velike prireditve so v Nemčiji namreč prepovedane vsaj do 24. oktobra. Policija skrbela, da se v okolicah stadionov ne bodo zbirali navijači.

Markus Kruecken ob Milivoju Novakoviću po enem izmed treningov Kölna iz časov, ko je tam igral nekdanji slovenski reprezentant. Eden najboljših tujcev v zgodovini kluba. Foto: osebni arhiv

Čudno je. Navijači niso prepričani, ali je to pravilna odločitev.

Na stadionih bo skupaj z nogometaši, strokovnim vodstvom, ljudi iz televizijske produkcije, medicinskim osebjem in preostalimi, ki skrbijo za organizacijo tekem, prisotno do 300 ljudi. Od 1724 testov, ki so jih opravili med nogometaši v drugi in prvi nemški ligi, je bilo pozitivnih deset. Med njimi le dva prvoligaška. Oba prihajata iz Kölna. Kako v dneh pred težko pričakovanim povratkom nogometa diha mesto, v katerem sta globok pečat pustila nekdanja slovenska reprezentanta Milivoje Novaković in Mišo Brečko?

"V ponedeljek se je začelo rahljanje ukrepov. Restavracije, trgovine in telovadnice so spet odprte. Imeli smo srečo, da smo bili dovolj disciplinirani, solidarnostni in tudi dobro vodeni, da smo se prebili iz prve faze te krize. Kljub temu ljudje v Nemčiji od vlade zahtevajo, da se ukrepi še bolj sprostijo. Tukaj o tem poteka velika debata," nam je povedal Markus Kruecken, ki se bo na novinarsko tribuno vrnil v nedeljo, ko bo Köln na svojem stadionu gostil Mainz.

Francoz Anthony Modeste ob prihodu v hotel, v katerem FC Köln pričakuje nadaljevanje sezone. Foto: Reuters

"Navodila so jasna. Od urnikov do protokola in seveda številnih omejitev. Organizatorji in novinarji bodo morali biti v majhnih skupinah," pravi novinar kölnskega Expressa, ki je potrdil, da glede nadaljevanja nogometne sezone tamkajšnja javnost ni enotna.

"Čudno je. Tudi največji nogometni navijači niso povsem prepričani, ali je to pravilna odločitev. Tekme duhov, kot pravimo tekmam brez gledalcev, so edini možni scenarij, po katerem se lahko sezona zaključi. Na to je vplival tudi video, ki ga je posnel nogometaš berlinske Herthe, ki je na spletu predvajal video, v katerem se je norčeval iz koronavirusa. Številni so prepričani, da se nogometaši ne zavedajo resnosti situacije," je Kruecken spomnil na afero, za katero je poskrbel nekdanji član londonskega Chelseaja Salomon Kalou in si zaradi neodgovornega obnašanja prislužil kazen.

Mislite, da bo nadaljevanje nemške bundeslige potekalo brez zapletov? Da 1 +

Ne 0 +

Ne vem, težko je napovedati 0 +

Ne vem, me ne zanima 0 + Oddanih 1 glasov

Boji se, da nogomet ne bo več to, kar je bil.

"V Kölnu so glede tega še toliko bolj občutljivi. Pozitivna sta bila namreč dva nogometaša Kölna in član strokovnega štaba. K sreči so ponedeljkovi testi pokazali, da nista več okužena, tudi sicer pa so v klubu spoštovali vse ukrepe in ravnali zelo odgovorni. Ekipa je že nekaj časa v karanteni in se pripravlja na nedeljsko tekmo proti Mainzu," je še povedal Kruecken in izrazil prepričanje, da bo aktualna kriza močno zarezala v nogomet.

"Govorim sicer samo zase, a koliko poslušam ljudi okoli sebe, se mi zdi, da nogomet nikoli več ne bo imel takega statusa, kot ga je imel. Zdi se mi, da se bodo ljudje začeli zavedati, da je v življenju veliko pomembnejših stvari," je glede nogometa pesimističen dolgoletni spremljevalec nogometnega dogajanja v Nemčiji in tudi drugod po svetu, ki si je nekajkrat v živo ogledal tudi slovensko reprezentanco.

Zvezdnik Bayerna Robert Lewandowski na enem izmed zadnjih treningov pred nadaljevanjem sezone. Foto: Reuters

Bayern še vedno favorit

Za konec je skušal odgovoriti še na najpomembnejše vprašanje, kar se tiče rezultatskega dogajanja v nemškem nogometu na najvišji ravni. Nemško prvenstvo se je ustavilo po 25. krogih. Devet tekem pred koncem je na vrhu branilec naslova Bayern München, ki ima na vrhu lestvice štiri točke prednosti pred velikim tekmecem, Borusiio Dortmundom. V polfinalu je ob prvoligaših Bayernu, Bayerju Leverkusnu in Eintrachtu Frankfurtu še četrtoligaš Saarbrücken. Kdo bo prvak?

"Če se Robert Lewandowski ne bo poškodoval, bo prvak Bayern. Pri Bavarcih je nezamenljiv in dela razliko. Seveda je Bayern velik favorit tudi v pokalu. Veliko simpatij nemške javnosti je deležen Saarbrücken, a je že to, da se je kot četrtoligaši prebil med najboljše štiri, pravcati čudež," je z nič kaj pretresljivo napovedjo postregel Kruecken in dodal, da se povratka nogometa zelo veseli.

Že takoj na začetku bo vroče. V soboto ob 15.30, ko bodo istočasno na sporedu še štiri tekme (v akciji bo tudi edini slovenski predstavnik v najboljši nemški ligi Kevin Kampl z RB Leipzigom), bo v Dortmundu veliki porurski derbi. Borussia bo gostila Schalke. Pravzaprav pa se bo nogomet v Nemčijo vrnil še dobri dve uri pred tem. Ob 13. uri se bodo namreč začele štiri tekme tamkajšnjega drugoligaškega tekmovanja.

Pa še to. Vsi Nemci, ki bodo pogrešali obiskovanje stadionov, si bodo lahko vse tekme ogledali v brezplačnih televizijskih prenosih. Naj se odštevanje začne …

Spored 26. kroga nemške bundeslige:

Sobota:

15.30 Borussia Dortmund – Schalke

15.30 RB Leipzig (Kevin Kampl) – Freiburg

15.30 Hoffenheim – Hertha Berlin

15.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn

15.30 Augsburg – Wolfsburg

18.30 Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach



Nedelja:

15.30 Köln – Mainz

18.00 Union Berlin – Bayern München



Ponedeljek:

20.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen

Lestvica nemške bundeslige po 25 krogih:

1. Bayern München 25 tekem – 55 točk

2. Borussia Dortmund 25 – 51

3. RB Leipzig 25 – 50

4. Borussia Mönchengladbach 25 – 49

5. Bayer Leverkuen 25 – 47

6. Schalke 25 – 37

7. Wolfsburg 25 – 36

8. Freiburg 25 – 36

9. Hoffenheim 25 – 35

10. Köln 25 – 32

11. Union Berlin 25 – 30

12. Eintracht Frankfurt 24 – 28

13. Hertha Berlin 25 – 28

14. Augsburg 25 – 27

15. Mainz 25 – 26

16. Fortuna Düsseldorf 25 – 22

17. Werder Bremen 24 – 18

18. Paderborn 25 - 16

Preberite še: