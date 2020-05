Aleksander Čeferin o začetku bundeslige: Gre za velik in pozitiven korak

"Gre za uspeh konstruktivnega dialoga in skrbnega načrtovanja med nemškimi nogometnimi oblastmi in politiko."

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je novico o nadaljevanju nemškega prvenstva bundeslige, ligo bodo nadaljevali 16. maja, pospremil z velikim odobravanjem. "To je res vesela novica, da so nemške oblasti prižgale zeleno luč za vrnitev bundeslige," je v izjavi za javnost povedal prvi mož evropskega nogometa.

"To je velik in pozitiven korak k vračanju optimizma nazaj v življenja ljudi. Gre za uspeh konstruktivnega dialoga in skrbnega načrtovanja med nemškimi nogometnimi oblastmi in politiko. Prepričan sem, da bo Nemčija za vse nas svetleč primer, kako nogomet, skupaj z vsem razburjenjem, čustvi in nepredvidljivostjo, vrniti nazaj v naša življenja," je nemško ligo DFL pohvalil Slovenec na čelu Uefe.

Nemška nogometna liga DFL je namreč danes sporočila, da se bo 16. marca nadaljevalo državno prvenstvo, ki je bilo zaradi koronavirusne pandemije prekinjeno od marca. Nemška kanclerka Angela Merkel je že dala zeleno luč, da se tekmovanje nadaljuje za zaprtimi vrati in ob strogih higienskih ukrepih ter rednem testiranju nogometašev in osebja.

Bundesliga bo prva izmed evropskih lig, ki bo nadaljevala prvenstvo, vse odkar je pandemija covida-19 zaustavila tudi nogomet. Nadaljevanje tekmovalnega nogometa so maja oziroma junija napovedali tudi v nogometnih ligah na Poljskem, v Izraelu, Turčiji, na Hrvaškem, v Bolgariji, Srbiji, na Madžarskem, Danskem in Portugalskem. Tudi španska nogometna liga pričakuje, da bodo ustavljeno la ligo lahko nadaljevali junija.

"Vsem, povezanim z nadaljevanjem nogometnega prvenstva, želim veliko uspeha," je sklenil Čeferin.

