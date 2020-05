Angela Merkel je prižgala zeleno luč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemčija bo prva država z največjimi nogometnimi ligami v Evropi, ki bo nadaljevala s potekom kolektivnih športov. Prva in druga liga se bosta začeli 15. maja. Po poročanju Reutersa je to potrdila tudi nemška vlada na čelu s kanclerko Angelo Merkel.

Po dveh mesecih se bo v Nemčiji spet igral nogomet. Tamkajšnja vlada bo 11. maja umaknila najstrožje ukrepe v boju proti pandemiji koronavirusa, to pa pomeni, da se na zelenice vračajo tudi nogometaši.

Bayern je na dobri poti, da ubrani naslov. Foto: Reuters

Ekipe so v preteklih dneh opravljale teste med nogometaši. Trije so bili sicer pozitivni pri Kölnu, a vlada se je kljub temu odločila, da nogometu prižge zeleno luč. Tekme se bodo igrale pred praznimi tribunami, veljala pa bodo tudi stroga pravila, ki bodo igralce varovale igralce in ostale udeležence na tekmah pred morebitnimi novimi okužbami.

Bundesliga se je prekinila 9. marca. Ekipe morajo odigrati še devet tekem. Branilec naslova Bayern (55) ima pred Borussio štiri točke prednosti (51), še eno manj pa ima RB Leipzig Kevina Kampla (50).

