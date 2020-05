V Nemčiji se bo začelo naslednjo soboto, Lyon meni, da še ni prepozno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška nogometna liga DFL je danes sporočila, da je za en dan prestavila nadaljevanje prvenstva bundeslige, ki je bilo od marca prekinjeno zaradi pandemije novega koronavirusa. Nov datum nadaljevanja sezone, do konca je še devet krogov, je sobota, 16. maj. Tekme bodo igrali od sobote do ponedeljka.

Nemška kanclerka Angela Merkel je že dala zeleno luč, da se tekmovanje nadaljuje za zaprtimi vrati in ob strogih higienskih ukrepih ter rednem testiranju nogometašev in osebja.

Direktor nemške lige DFL Christian Seifert je potrdil, da se bo sezona nadaljevala 16. maja. Prvi dan po premoru se bosta med drugim na porurskem derbiju pomerila tudi drugouvrščena Borussia Dortmund in večni tekmec Schalke.

Branilec naslova prvaka Bayern, ki ima na prvem mestu štiri točke naskoka pred Dortmundom, bo v nedeljo gostoval pri Union Berlinu.

Bundesliga bo prva izmed evropskih lig, ki bo nadaljevala prvenstvo, vse odkar je nogomet zaustavila koronavirusna pandemija. Zadnji krog nemškega državnega prvenstva je predviden 27. junija.

Nadaljevanje tekmovalnega nogometa so maja oziroma junija napovedali tudi v nogometnih ligah na Poljskem, v Izraelu, Turčiji, na Hrvaškem, v Bolgariji, Srbiji, na Madžarskem, Danskem in Portugalskem. Tudi španska nogometna liga pričakuje, da bodo ustavljeno la ligo lahko nadaljevali junija.

Predsednik Lyona želi, da se še enkrat premisli o koncu prvenstva

Predsednik francoskega nogometnega prvoligaša Olympique Lyona, Jean-Michel Aulas, se ni sprijaznil z odločitvijo francoske nogometne lige, ki je prvoligaško sezono 2019/20 zaradi novega koronavirusa končala predčasno. Prvi mož Lyona je prepričan, da bi sezono lahko nadaljevali septembra.

"Smo na napačni poti. Mogoče še ni prepozno ..." je Aulas povedal v četrtkovi izdaji športnega dnevnika L'Equipe.

Predsednik Lyona za zgled postavlja načrtovano nadaljevanje nemške bundeslige, kar po njegovem kaže, da bi lahko nadaljevali tudi francosko ligo, namesto da so jo končali.

Prekinitev lige predstavlja katastrofo. Foto: Getty Images

Aulas je dejal, da bodo stroški prekinjene sezone za klube znašali 700 milijonov evrov, kar jih bo spravilo v katastrofalen položaj. Ob tem je že pred časom napovedal, da bo odločitev o koncu sezone izpodbijal na sodišču, vendar pa v najnovejših izjavah te možnosti ni več omenjal.

Odločitev o koncu sezone je za Lyon sila nespodbudna, saj je ostal brez nastopa v evropski ligi. Sedemkratni prvak je predčasno končano prvenstvo sklenil na sedmem mestu, zunaj položajev, ki omogočajo igranje v Evropi. Zaradi tega naj bi klub neposredno utrpel več milijonov evrov škode.

Amiens, ki ga trenira Slovenec Luka Elsner, 19. na lestvici, bo ob zadnjemu, 20. Toulousu izpadel v drugo ligo. V ligo prvakov sta se uvrstila prvak PSG in drugi Marseille, tretji Rennes bo igral kvalifikacije za LP, Lille in najbrž še Reims ter Nica, če ne bodo izpeljali pokalnega finala in ligaškega, pa bi se uvrstili v evropsko ligo.

