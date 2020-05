Pri Lyonu bodo odločitev o koncu sezone izpodbijali na sodišču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska nogometna zveza in vodstvo ligaških tekmovanj LFP sta v četrtek potrdila predčasen konec prvenstva v prvi in drugi francoski nogometni ligi zaradi pandemije novega koronavirusa. Za prvaka je bil okronan pariški PSG.

Sedemkratni prvak Lyon je predčasno končano prvenstvo sklenil na sedmem mestu, zunaj mest, ki omogočajo igranje v evropskem tekmovanju.

Še vedno ostaja možnost, da bi izpeljali finale ligaškega pokala z Lyonom, ki bi se soočil s Paris Saint-Germainom, zmaga pa bi ponujala kvalifikacije za evropsko ligo.

"Lyon si pridržuje možnost, da se poskuša pritožiti zoper to odločbo in zahteva odškodnino in obresti," je klub povedal v izjavi.

"To za nas pomeni pomembno finančno škodo. Izgube za klub bodo lahko znašale tudi več milijonov evrov," je dejal predsednik kluba v izjavi za AFP in časnik Le Progres.

Lyon je prvič po 20 letih ostal brez evropskih tekmovanj.

