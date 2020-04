V Avstriji se zapleta

Avstrijske prve nogometne lige ni moč končati do 30. junija, je danes dejal prvi mož lige Christian Ebenbauer, ki se je pred tem sestal s predstavniki ministrstev za zdravje in šport. Ebenbauer je celo dodal, da bo ligo težko končati, poročajo agencije.

Osnova so namreč ukrepi za zajezitev širitve novega koronavirusa. Oblasti v Avstriji so dale nogometnim klubom jasno vedeti, da moštva ne bodo mogla v celoti izvajati treningov najmanj do 15. maja, individualna priprava in priprave ekipe po skupinah pa ne omogoča zadostne priprave ekip za vrnitev na igrišče po dvomesečnem premoru.

Vseh 12 prvoligašev v Avstriji in finalist pokala Austria Lustenau sicer izvajajo treninge po skupinah že od 20. aprila. Še vedno je prepovedan kontakt med nogometaši, največja dovoljena skupina na treningu pa je šesterica nogometašev.

Na ministrstvu so sicer pozitivno ocenili koncept predvidenega sklepnega dela tekmovanja brez gledalcev, a bo treba pravila še dodelati. Eden od zahtevkov ministrstva za zdravje je, da v karanteno ne bi šla le oseba, ki se je na novo okužila s koronavirusom, ampak tudi tisti, ki so bili z njo v stiku.

Predelana pravila bodo veljala tudi za drugo ligo.