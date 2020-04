Konec sezone tudi v Franciji. Kaj bo z Luko Elsnerjem?

Francoska nogometna zveza in vodstvo ligaških tekmovanj LFP sta danes po pričakovanju potrdila predčasen konec prvenstva v prvi in drugi francoski nogometni ligi. Takšen razplet se je napovedoval že v preteklih dneh, ko je politika v državi sprejela nove ukrepe v boju proti epidemiji koronavirusa. Za prvaka je okronan pariški PSG. Luka Elsner se z Amiensom, kot kaže, seli v drugo ligo.

Francoski premier Edouard Philippe je v torek napovedal, da se ligaška tekmovanja to sezono ne bodo mogla več nadaljevati in dodal, da to velja tudi za nogomet. Vlada se je odločila, da do julija tekmovanja v Franciji niso dovoljena in da to velja tudi za tekme brez gledalcev.

Zveza in vodstvo lige sta sledila navodilom vlade in potrdila predčasen konec tekmovanja. Naslov prvaka je tako po neodigranem celotnem prvenstvu vnovič osvojil PSG. Želja lige je bila, da bi prvenstvo odigrali do konca brez gledalcev, a bi bilo to zelo težko izvedljivo, saj bi morali nogometaši odigrati še deset krogov, PSG celo 11, novo prvenstvo pa se po načrtu začne že 23. avgusta.

Na koncu so za vrstni red v domačem tekmovanju določili lestvico po 28. krogu. Na vrhu je imel PSG 12 točk prednosti pred Olympique Marseillom, v ligo prvakov oziroma v kvalifikacije pa se je uvrstil tudi tretjeuvrščeni Stade Rennes.

Veliki poraženec prvenstva je Olympique Lyon, ki je prvič po 20 letih ostal brez evropskih tekmovanj. Tudi zato so v Lyonu v zadnjem trenutku za dokončanje lige predlagali zgolj končnico, a brez uspeha.

Pri Amiensu Luke Elsnerja z odločitvijo francoske nogometne zveze zagotovo niso zadovoljni. Foto: Reuters

Luka Elsner očitno med drugoligaše

Amiens, na klopi katerega od lanskega poletja sedi Luka Elsner, šele drugi slovenski trener, ki je dobil priložnost za delo v eni izmed petih najmočnejših lig, je tako sezono končal na 19. mestu, kar pomeni, da se ob zadnjeuvrščenem Toulousu seli med drugoligaše, a je vprašanje, kaj sledi. Jasno je, da so pri Amiensu, ki je na svoji spletni strani že napovedal skorajšnjo objavo za javnost, in Toulousu nad takšno odločitvijo razočarani in se bodo verjetno pritožili. Tega, da sta Amiens in Toulouse izpadla, v izjavi za javnost pri francoski ligi niso zapisali, so pa sporočili, da sta sezono končala na 19. in 20. mestu.

Francoski klubi bodo po predčasnem koncu tudi finančno močno prizadeti. Samo z naslova TV-pravic bodo klubi izgubili 100 milijonov evrov, a manjkali bodo tudi prihodki z naslova pobranih vstopnin in sponzorstev.

Strogi ukrepi v Franciji so bili pričakovani. Zaradi pandemije novega koronavirusa je tam doslej umrlo že več kot 24.000 ljudi. Vse od 17. marca veljajo tudi stroge omejitve gibanja za državljane, ki bi se lahko razrahljale šele po 11. maju.

Sporočilo za javnost francoske nogometne zveze: