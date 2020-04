''To je vprašanje za predsednika NZS,'' je vladni govorec Jelko Kacin odgovoril na vprašanje o nadaljevanju Prve lige Telekom Slovenije. Prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović v negotovem obdobju, ko klubi ne vedo, kdaj bi lahko začeli s skupnimi treningi, kaj šele tekmami, ''vrača žogico'' in pojasnjuje, kako NZS še vedno čaka na odgovore države. Klubi si tako še vedno niso na jasnem, kdaj bi se lahko vrnili k starim navadam. Vsaj do ponedeljka, ko bi lahko pozdravili tako želeno novico.

Konec aprila je v preteklosti predstavljal enega najbolj zanimivih delov sezone. Takrat so se praviloma lomila kopja v prvenstvih, razplamtel se je boj za naslov prvaka in za mesta, ki vodijo v Evropo, odločalo se je tudi o finalistih pokala. Letos, ko se svetovni šport sooča z nenapovedano krizo, saj se zaradi pandemije koronavirusa ne igra nogomet že skoraj dva meseca, je vse drugače.

V individualnih športih že, v moštvenih pa ...

Sergej Jakirović je pred dnevi prevzel položaj prvega trenerja NK Maribor, a ni vodil še niti enega treninga. Kdaj ga bo lahko? Foto: Osebni arhiv Sergeja Jakirovića Prvoligaški klubi so se znašli v godlji, v kateri jim po glavi roji nešteto vprašanj. Kdaj se bo nadaljevalo? Kdaj se bo začelo trenirati, nato pa še igrati? Kako se bo treniralo, kakšnega protokola se bo potrebno držati, kaj sporočiti številnim tujcem, ki si služijo nogometni kruh v Sloveniji, kako reševati finančne posledice koronakrize?

Veliko bi jim pomenil že prvi korak, ko bi prejeli dovoljenje, da se lahko družno, v skupinah, vrnejo na treninge in začnejo pripravljati na morebitno nadaljevanje sezone. Če so poklicni športniki v individualnih športih že izvedeli, kdaj se bodo lahko vrnili na vadbišča in začeli s treningi, to se bo zgodilo v začetku prihodnjega tedna, pa so nogometaši, kot tudi njihovi stanovski kolegi v preostalih moštvenih športih, kjer kraljujejo neposredni kontakti, v nezavidljivem položaju. Skupnim treningom je do nadaljnjega prižgana rdeča luč, tako da jim ne preostane nič drugega, kot da še naprej čakajo na odločitev pristojnih.

Kacin: NZS je pravi naslov za prvi korak

Vladni govorec Jelko Kacin je čestital NZS za 100-letnico krovne nogometne organizacije na Slovenskem. Foto: Daniel Novakovič/STA Prva liga Telekom Slovenije, v njej so do začetka marca odigrali 25 od 36 krogov, poteka pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS). Prvoligaški klubi še vedno ne morejo opravljati skupnih treningov. Čakajo na boljše dni, predvsem pa konkretnejše informacije. Za zdaj, dlje od napovedi, kako bi se lahko prvoligaški ples nadaljeval konec maja oziroma v začetku junija, še ni šlo.

"Imamo gospoda Čeferina (predsednik Uefe Aleksander Čeferin, op. p.), ki je pravi naslov, da kaj pove, kako razmišljajo in kako daleč so s konkretnimi odločitvami v posameznih nacionalnih zvezah (nacionalne zveze morajo najpozneje do 25. maja sporočiti Uefi, ali nameravajo nadaljevati sezono 2019/20 ali jo končati, op. p.). Jasno, da se bodo nekatera ligaška tekmovanja v nekaterih državah nadaljevala, ampak brez gledalcev. Ali bo temu tako v Sloveniji, pa je vprašanje za predsednika NZS," je danes povedal vladni govorec Jelko Kacin in dodal: "Če katera zveza ve, zakaj gre, je to nogometna zveza. Bi pa izkoristil priložnost, da ji čestitam ob visokem jubileju, ki ga je praznovala. NZS je pravi naslov za pobudo, za prvi korak za končno odločitev, kaj se bo do konca prve polovice leta še dogajalo na naših nogometnih igriščih," je predstavnik vlade dal vedeti, kako o tem več ve zveza.

NZS razume, da lahko klubi pričnejo s treningi ob ...

Predsednik NZS Radenko Mijatović je prejšnji petek prejel iz rok predsednika države Boruta Pahorja Zlati red. Foto: STA Vprašanje smo naslovili tudi na prvega moža slovenskega nogometa Radenka Mijatovića, ki ga je omenil gospod Kacin, in prejeli sporočilo za javnost, v katerem je NZS pojasnila, kako še vedno čaka na odobritev vlade.

''Nogometna zveza je že pred časom poslala priporočila glede treninga in igranja nogometa pristojnemu ministrstvu, ampak odgovora s strani države ali pristojnih institucij še nismo prejeli. NZS sicer iz izjav predstavnikov države na današnji novinarski konferenci razume, da klubi lahko pričnejo s treningi ob upoštevanju določenih pogojev, kar pomeni, da lahko v nadaljevanju razmišljamo tudi o igranju prvenstvenih tekem, seveda ob upoštevanju omejitev zaradi epidemije. Naslednji korak je, da v najkrajšem možnem času stopimo v korak s pristojnimi institucijami in glede na poslani protokol preverimo, pod kakšnimi pogoji in na kakšen način lahko svetujemo vadbo klubom,'' sporoča krovna organizacija.

''Verjetno bo mogoč dogovor za zaprte skupine športnikov'' Bojana Beović je vodja strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje. Foto: STA Na NZS so z velikim zanimanjem prisluhnili razmišljanju deležnikov, ki se neposredno dotika usode (ne)nadaljevanja sezone. Bojana Beović, vodje strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje, je tako potrdila, da so iz strokovnega stališča možni individualni kondicijski treningi. ''Treningi na način, da so možni neposredni kontakti, so seveda bistveno bolj tvegani. Verjetno bo mogoč kakšen dogovor za zaprte skupine vrhunskih športnikov, ki bi lahko trenirale dobesedno v karanteni, da ne bi imeli stike z zunanjim svetom, ki bi jim lahko prinesli okužbo v kolektiv. Ta bi se lahko zelo hitro razširila pri kontaktnih športih. To so razmišljanja za šport v Sloveniji, nič ni še določeno. Se pa tega poslužujejo po drugih državah," je dejala.

Uradne smernice v prihodnjem tednu?

Blaž Perko je pojasnil, kako je Olimpijski komite Slovenije na Nacionalni inštitut za javno zdravje poslal obširen dokument predlogov. Foto: Vid Ponikvar Tako je bilo v zadnjih 24 urah mogoče pri interpretaciji besed vladnega govorca, resorne ministrice ter nogometnih predstavnikov zaznati kar nekaj komunikacijskih šumov. Za pravo zeleno luč za treninge vrhunskih športnikov pa bo, kot vse kaže, treba počakati do začetka prihodnjega tedna.

Prav danes bo namreč Olimpijski komite Slovenije na Nacionalni inštitut za javno zdravje poslal obširen dokument predlogov, ki ga je krovna športna organizacija pripravila s pomočjo panožnih zvez. "Po tem, ko smo že pred časom predlagali rahljanje ukrepov, ki bodo omogočili treninge, smo panožne zveze pozvali k pripravi predloga priporočil, specifičnih za vsako panogo. Zveze so bile odzivne. Skupni dokument mora zdaj pregledati in potrditi NIJZ. V sklepni fazi bo imela besedo še vlada," pojasnjuje generalni sekretar OKS Blaž Perko.

Pri OKS pričakujejo, da bi se lahko zelena luč za treninge prižgala že v ponedeljek. Za nogometaše bi to pomenilo, da bi lahko trenirali po posebnem protokolu.

Vlada kmalu ne le o usodi treningov, temveč tudi tekmovanj

Kdaj bodo lahko ponovno nogometaši NK Maribor trenirali skupaj? Foto: Vid Ponikvar Da bo več jasnega v ponedeljek (4. maja), napoveduje tudi Marjan Dolinšek, novi državni sekretar za šport v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše. Napovedal, je kako naj bi vlada po prvomajskih praznikih na seji, ki bo predvidoma 4. maja, govorila o podrobnih ukrepih za treninge slovenskih športnikov. Govorili naj bi tudi o ukrepih za začetek tekmovanj v času pandemije novega koronavirusa.

"Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravljamo dva sklopa načrtov za sproščanje športa v prihodnje, tako treningov kot tekmovanj. Načrte še usklajujemo in bo o njih razpravljalo tudi ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Podrobne predloge za uvedbo treningov so na poziv Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) pripravile naše panožne zveze," je za STA pojasnil Dolinšek.

"MIZŠ predlaga, da bi lahko trenirali vsi registrirani športniki, ki jih navaja 32. člen zakona o športu, ter na vseh športnih objektih in površinah za šport, tako v dvoranah kot v naravi, razen tistih, ki so sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti, kot so šole. Tam za zdaj treningi še ne bodo dovoljeni", je povedal Dolinšek.

Kdo in kako lahko trenira? "Pri izvajanju vadbe bi morali športniki in trenerji ter drugi, ki sodelujejo pri vadbi, ohranjati najmanj dva metra medsebojne razdalje. Telesni stik med športniki ne bo dovoljen, tako tudi ne skupinska vadba nogometa, košarke in drugih kolektivnih športov. Stik med športniki bo dovoljen izključno v delu tehničnega treninga, vendar vedno z istim partnerjem, kot je to denimo v judu", je povedal Dolinšek. Telesni stik med športniki (še) ni dovoljen. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Med prazniki se bodo usklajevali protokoli za posamezne športne panoge, vse skupaj pa je odvisno tudi od epidemiološke slike v Sloveniji po praznikih.

NZS o finančni škodi

Prvoligaški stadioni v času pandemije koronavirusa mirujejo. Foto: Sportal Kar se tiče nogometnih klubov, NZS opozarja, da prekinitev vseh aktivnosti pomeni finančno škodo za vse deležnike. Klubi se v obdobju pandemije koronavirusa spopadajo s številnimi težavami. Tudi s finančnimi posledicami koronakrize, ki ne udarjajo na plano toliko zaradi izostanka zaslužka s strani televizijskih pravic oziroma prodaje vstopnice, ki že poprej, čast nekaterim izjemam, ni predstavljal odmevnejšega deleža pri sestavljanju proračuna, ampak bolj zaradi okrnjene prodaje igralcev, ki jo gre pričakovati v naslednjih prestopnih rokih. Izpad sredstev bo tudi z naslova vadnin v nogometnih šolah, ki že dalj časa mirujejo, ter povečane skrbi, kako bi lahko padla finančna moč sponzorjem, še kako pomembnim za delovanje kluba.

''Ne smemo pozabiti, da velik del klubskih proračunov predstavlja tudi prodaja igralcev, ki pa bo zaradi pandemije močno okrnjena, o višini škode, ki jo bodo utrpeli nogometni deležniki pa je ta trenutek nemogoče govoriti,'' meni NZS, ki v tem trenutku še ne ve, kdaj bi lahko klubom poslala protokole za varen trening. Klubi brez njih nočejo začeti s treningi, o čimer smo se prepričali, ko smo se obrnili na vseh deset prvoligašev.

Od Olimpije do Rudarja enotni: Pripravljeni smo, a ...

Po 25 krogih je v vodstvu Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida Kaj so povedali prvoligaši? Odgovori so bili zelo podobni, prav vse pa razjeda negotovost, saj se še ne ve, kdaj in v kakšnem obsegu bi se lahko nadaljevalo prvenstvo. Vodilna Olimpija tako npr. prek trenerja Safeta Hadžića sporoča, da dokler ne bosta država in NZS tega dovolila, ne bodo začeli s skupnimi treningi. Podobno razmišljajo tudi v taboru branilcev naslova NK Maribor. So pripravljeni, a hočemo črno na belem, potrditev pristojnih, da bi lahko začeli s treningi. ''Pripravljeni smo, načrti so pripravljeni, čakamo le na NZS in natančna navodila za operativo,'' podobno sporoča ljubljanski Bravo.

Protokol za varne treninge čakajo tudi Domžalčani in sporočajo, da ne bodo začeli treningi do trenutka, ko ne prejmejo jasnih navodil. Pri Muri so si pripravili razpored za prvi teden treningov po skupinah, brez uporabe slačilnici, a brez navodil oziroma odobritve NIJZ in NZS ne bodo začeli. Pri Taboru v Sežani načrtujejo kondicijske priprave v manjših skupinah po štiri osebe. ''Brez slačilnic, igralci bi se tuširali doma,'' dodajajo. Želimo čim prej začeti, a brez prvega trenerja Maura Camoranesija, ki je še v Argentini, tako da bi treninge vodil njegov pomočnik Almir Sulejmanović. Pri Aluminiju ne pogrešajo le odobritve nadrejenih, ampak tudi datume tekem, da bi lahko prilagodili treninge in organizirali prijateljske tekme. Pri Rudarju bi najprej začeli v majhnih skupinah, a še čakajo na odločitev nadrejenih.

Velenjčani, ki v tej sezoni v prvenstvu sploh še niso zmagali, so z eno nogo in pol že v drugi ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvoligaški klubi torej nestrpno čakajo na odločitve države. Na njene odgovore čaka tudi NZS, sodeč po zadnjih zagotovilih, pa bi lahko bilo več jasnega, kar se tiče skupnih treningov, v ponedeljek. Četrtega maja, ko bi lahko začeli nogometni klubi tisto, kar so najbolj pogrešali. Do neke mere prilagojene, a vseeno skupne treninge. To pa je že tisto, kar bi jih navdalo s posebnim zadovoljstvom, in o čemer lahko od začetka prisilne prekinitve sezone zgolj sanjajo. Če jim bo država prižgala zeleno luč ...