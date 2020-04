Vrata se še niso odprla vsem

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da so od ponedeljka naprej možni individualni kondicijski treningi. Ob tem se v ekipnih športih sprašujejo, kdaj se bo prižgala zelena luč tudi njim.

Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beović je na današnji novinarski konferenci govorila o tej tematiki, ki zanima slovenske športnike: "Iz strokovnega stališča so možni individualni kondicijski treningi. Treningi na način, da so možni neposredni kontakti, so seveda bistveno bolj tvegani. Verjetno bo mogoč kakšen dogovor za zaprte skupine vrhunskih športnikov, ki bi lahko trenirale dobesedno v karanteni, da ne bi imeli stike z zunanjim svetom, ki bi jim lahko prinesli okužbo v kolektiv. Ta bi se lahko zelo hitro razširila pri kontaktnih športih. To so razmišljanja za šport v Sloveniji, nič ni še določeno. Se pa tega poslužujejo po drugih državah."

Od ponedeljka na Hrvaškem mogoči tudi treningi v dvoranah Na Hrvaškem bodo od prihodnjega tedna skušali postopno obnavljati vse športne dejavnosti, ne le na prostem, temveč tudi v dvoranah. Kot je danes poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, se bodo košarkarji Cibone v ponedeljek, 4. maja, pod posebnimi pogoji lahko vrnili k treningom. Trener Ivan Velić bo moral zaradi vrnitve iz Bosne in Hercegovine dva tedna preživeti v samoosamitvi, zato ga bo v tem obdobju zamenjal pomočnik trenerja Bariša Krasić in kondicijski trener Ivan Antunović.



Vir: STA

Za skupinske treninge bo treba še počakati

V nekaterih državah, kjer je stanje s koronavirusom hujše, so sprostili tudi nekaj ukrepov pri ekipnih športnikih. V Španiji bodo v prihodnjih dneh začeli s treningi, v skupinah trenirajo že v Nemčiji, Avstriji, v Italiji pa naj bi se odločili v naslednjih dveh tednih.

V teh državah tudi še niso potegnili črte čez nogometno sezono. V Sloveniji je prav tako v zraku še negotovost glede zaključka Prve lige Telekom Slovenije.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Na vprašanje, ali bi se lahko sezona nadaljevala konec maja oziroma v začetku junija, kot upajo na Nogometni zvezi Sloveniji, Beovićeva odgovarja: "Zame preveč konkretno vprašanje. Lahko pa rečem, da se s ponedeljkom v Sloveniji odpira marsikaj. Odprle so se občinske meje, številne dejavnosti. Iz strokovnega stališča menimo, da je smiselno, da to stanje opazujemo 14 dni in da se za nova odpiranja odločimo po 14 dneh. To je približno obdobje, ko lahko ugotovimo, na eni strani učinek omejitvenih ukrepov in na drugi strani ukrepov sproščanja. Če bomo v tem času uspeli z načinom obnašanja obvladati epidemijo na enak način, kot smo jo prej, in če seveda drži to, da je virusa v populaciji sorazmerno malo, potem ne bomo imeli povečanja primerov. Takrat so možnosti, da se odpirajo še druge dejavnosti, vključno s športno, bistveno, bistveno večje. V tem trenutku se bomo zgledovali po državah, ki imajo podobno epidemiološko situacijo."