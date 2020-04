Ko kronavirus razkropi ekipne športnike

Kondicijski trener Gregor Sobočan poskuša iz koronakrize potegniti tudi pozitivne stvari. To je svetoval tudi svojim varovancem in varovankam.

Gregor Sobočan, nekdanji rokometaš, zaljubljenec v kettlebell in kondicijski trener, je v zadnji sezoni skrbel za fizično pripravo aktualnih slovenskih odbojkarskih prvakinj Calcit Volley in članske ženske rokometne reprezentance, pomagal pa tudi nekaterim rokometnim klubom oziroma njihovim posameznikom. Za vse naštete je klubskih tekmovalnih obdobij sicer konec, reprezentančne akcije pa so prestavljene, a športniki ne sedijo križem rok. Kakšne nasvete je ob začetku ukrepov položil na srce svojim "varovancem in varovankam"?

Odmik od svojega športa

Umik od primarnega športa, saniranje manjših poškodb, skrb za mišično ravnovesje in delo na bazični pripravi. Načrt, ki ga je Sobočan predlagal svojim varovankam in varovancem. Foto: Sportida "Sprva smo naredili načrt, da so se vsi umaknili od svojega športa. Če si v dvoranskem ekipnem športu, to pomeni, da poskušaš biti čim več zunaj in se posvetiš nekoliko bolj individualnim disciplinam. Želel sem, da popolnoma zamenjajo okolje, ki jih spremlja med sezono. To je bil moj prvi nasvet."

Saniranje manjših poškodb in skrb za mišično ravnovesje

Nadalje svetuje saniranje poškodbe, za kar med sezono pogosto ni časa. "Tu razumljivo govorimo o manjših poškodbah, ki jih lahko sanirajo sami. Predvsem pa je pomembno, da poskrbijo za mišično ravnovesje. V profesionalnem športu namreč prihaja do neravnovesja, čez leta se tako lahko naberejo mišične distrofije, tako da je zdaj idealen čas, da se te stvari uravnotežijo." Odbojkaricam Calcita v tem času pošilja videotreninge, ki temeljijo na lastni teži in osnovnih pripomočkih, kot so brisače in uteži. Foto: Klemen Brumec

Gradnja dobre baze

Po nekaj tednih in odkljukanju prvih dveh točk načrta – umik razmišljanja od primarnega športa in saniranje manjših poškodb – pride na vrsto gradnja baze.

"Zdaj je za nami že dobrih šest tednov in čas je za dobro bazično pripravo. Baza je nekaj, za kar večina dobrih vrhunskih športnikov pogosto sploh nima dovolj časa. Pri nekaterih skupinskih športih se takoj po klubski sezoni že začnejo priprave na reprezentanco. Tako so športniki neprestano v pogonu, v akciji in tako težko naredijo dobro bazično pripravo. To pa lahko vodi v poškodbe," pojasnjuje Sobočan, ki poskuša iz položaja potegniti čim več pozitivnih stvari: "Tudi športnikom sem rekel, naj ne gledajo le črnogledo, naj to raje izkoristijo kot priložnost, da so lahko tudi malo več doma, z družinami."

Pri odbojki taktično-tehnični del pred telesno pripravo Pri odbojki bi bilo ob nadaljevanju sezone težje doseči uigranost, taktično-tehnični del in občutek kot ustrezno telesno pripravljenost. Foto: Klemen Brumec

Res da sta odbojkarska in rokometna sezona končani, a če bi se, hipotetično, nadaljevali, koliko časa bi potrebovale odbojkarice in rokometaši, da bi se lahko varno vrnili v tekmovalni ritem? Sogovornik pri tem opozarja tako na pomembnost fizične priprave kot uigravanja na terenu, ki je, sploh pri odbojki, ključno.

"Pri odbojki je tako, da prav veliko specifične kondicije ni, gre bolj za koncentracijo, ker je igra daljša. Tako iz fizičnega vidika menim, da bi hitro zdržale tekme. Je pa odbojka šport, pri katerem se ne da stopiti na žogo, malo ustaviti igro. Menim, da bi v treh, štirih tednih, kar zadeva fizično pripravo, lahko igrali nesojeno končnico, a lovljenje forme, uigranost, taktično-tehnični del, dotiki žog, občutek so veliko bolj pomembni kot sama fizična priprava," razmišlja o odbojkarski pripravi, medtem ko je pri rokometu zgodba nekoliko drugačna.

Dva meseca, da bi lahko govorili o kakovostni igri

Okoli dva meseca bi potrebovali pri rokometu, da bi se lahko pogovarjali o kakovostni igri. Foto: Grega Valančič/Sportida "Pri rokometu je veliko več fizičnega stika, kar je trenutno dobesedno prepovedano, tako da bi se morali v tekmovalni ritem vračati na drugačen način. Za fizično pripravo bi potrebovali več časa kot pri odbojki. Nekaj je teči in kolesariti po naravi, nekaj povsem drugega pa je biti na igrišču, šprintati, prejemati udarce, spreminjati smer. Če bi igralci ostali dejavni in pazili nase, bi po mojih izkušnjah po šestih tednih že lahko šli igrat. Da bi bilo vse skupaj varno. A potem je tu še lovljenje forme, konverzija v samo športno igro, ki je nekaj povsem drugega. Tu bi potrebovali več časa. Kakšna dva meseca bi tako zagotovo trajalo, da bi se lahko začeli pogovarjati o neki kakovostni igri," pravi nekdanji rokometaš in apelira na športnike v rokometu, naj čim več delajo na bazični pripravi.

Nogometaši v slovenskem prvenstvu so v zahtevnem položaju, na nek način podobnem kot v pripravah na novo sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši v zahtevnem položaju

S Sobočanom smo se dotaknili še nogometa, ki za to sezono povečini še ni rekel zadnje besede. Klubi v Prvi ligi Telekom Slovenije so v začetku decembra odigrali zadnji krog jesenskega dela, vse do 22. februarja je sledil zimski tekmovalni premor, nato pet krogov spomladanskega dela, zdaj pa čakanje na morebitno nadaljevanje sezone, ki so ga predvideli za konec maja. Bi lahko rekli, da so se nogometaši znašli v položaju, podobnem kot v pripravah na novo sezono?

"Čim bolje 'držati' bazo, pri tem pa nikakor ne smejo pozabiti na specifične elemente nogometa." Foto: Grega Valančič/Sportida "Skoraj bi res lahko tako rekli, saj je bil že prej vmes premor, zdaj pa se bo začelo na novo. Za nogometaše je trenutni položaj zagotovo slabši. Morali bi trenirati skupaj, morali bi se skupaj uigravati, a ne morejo. To, da ekipa ni na kupu, da se igralci ne čutijo, da ni povezave s trenerjem, da se ponekod ne ve, kakšna bo, je zanje največja ovira. Trenutno nimajo tega, kar je pomembno pri lovljenju forme pri ekipnem športu. Saj vemo, da tu ne gre samo za to, kako je nekdo fizično pripravljen. Če bi štelo samo to, bi poklicali deset deseterobojcev in bi šli igrat nogomet, pa vemo, kako bi se to končalo," odgovarja slikovito in dodaja še svoj nasvet.

"V nogometu trenutno sicer ne delujem, a bi bil moj nasvet nogometašem ta, da čim bolje 'držijo' bazo, pri tem pa nikakor ne smejo pozabiti na specifične elemente nogometa. Tega, da je treba imeti žogo pri sebi, da ostane občutek. In seveda tega, da so sestavni del nogometa tudi šprinti. Temu morajo posvetiti dovolj pozornost, da ne bodo potem, ko se bo najverjetneje vse skupaj na hitro odvilo, prišli neposredno iz bazične priprave na šprinte."



