Rokometašicam Krima Mercatorja že 25. državni naslov

Potem ko so prejšnji teden predčasno sezono končali rokometaši v najmočnejši slovenski moški ligi, so ta teden šle po njihovih stopinjah tudi rokometašice. Na izredni konferenčni seji združenja klubov 1. A-lige za ženske se je s koncem sezone strinjalo vseh deset prvoligašev, nov naslov so tako osvojile rokometašice Krima Mercatorja.

V prvi ligi za ženske je večini ekip do konca prvega dela tekmovanja manjkala le še ena tekma. Predstavniki klubov so se zato odločili, da kot končna razvrstitev obvelja trenutno stanje na lestvici, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Nove, stare državne prvakinje so tako postale rokometašice Krima Mercatorja, ki so osvojile že 25. zvezdico za najboljšo slovensko žensko ekipo. Za Ljubljančankami so se zvrstile ekipe Mlinotest Ajdovščina, Zelene doline Žalec, Krka Novo mesto, Z'dežele iz Celja, ŽURD Koper, Velenje, Izola, Litija in Ptuj.

Predstavniki ženskih prvoligašev so se na seji zazrli tudi v prihodnost in sprejeli sklep, da bo v naslednji sezoni ligo sestavljalo 11 klubov. V njej bo nastopilo vseh deset ekip iz te sezone, ki se jim bo pridružila še najboljša ekipa 1. B-lige iz Zagorja.

Združenje je na današnji seji seglo še po eni novosti. Ustanovilo je posebno komisijo, ki bo delovala na področju promocije ženskega rokometa in lige. Vodja komisije je postal Borut Hren iz vrst izolskega kluba, ki je bil tudi njen pobudnik. Poleg njega bodo v komisiji delovali še po en predstavnik vsake ekipe.

Na seji je združenje podalo še predlog, da bi na uvodu sezone 2020/21 odpovedalo ženski superpokalni obračun in da bi bil namesto tega v istem terminu na sporedu zaključni turnir pokalnega tekmovanja. Nanj so se pred časom uvrstile ekipe Krima Mercatorja, Krke Novega mesta, Z'dežele in Zelenih dolin Žalca.

"V zadnjem obdobju smo bili zaradi pandemije koronavirusa vsi v nekakšni negotovosti. Ekipni trenažni procesi niso potekali in vsi smo le čakali na konec tekmovanja. Po današnji seji smo si oddahnili, čeprav bi veliko raje videli, da se tekmovanje nadaljuje in da prvakinje dobimo v končnici. Sezona se v torek tako tudi uradno konča," je dejal Franc Miklavčič, predsednik združenja 1. A DRL za ženske.