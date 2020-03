Krimovke za slovo od lige prvakinj proti Budućnosti za zaprtimi vrati

Ljubljanska ekipa se je za ta korak odločila po novih informacijah in navodilih s strani odgovornih institucij zaradi zagotavljanja varnosti. V Sloveniji je doslej potrjenih 12 okužb z novim koronavirusom. Stopnja tveganja prenosa se povečuje, zato bo minister za zdravje podpisal sklep o prepovedi večjih prireditev.

Izbranke Uroša Bregarja so po sobotnem porazu v francoskem Brestu dokončno zapravile vse možnosti za preboj v četrtfinale lige prvakinj, drevi pa jih čakajo kakovostne Črnogorke. Krimovke so na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni v Podgorici drago prodale svojo kožo in izgubile z 28:30, boj do zadnjega diha pa napovedujejo tudi na drevišnjem obračunu v slovenski prestolnici.

Pred zadnjim krogom drugega dela v skupini 2 vodi Györ s 17 točkami, Brest jih je zbral 15, Budućnost 10, Valcea sedem, Krim tri, Sävehof pa dve.