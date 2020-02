Krimovke po maratonski poti v boj s favoriziranimi Francozinjami

Krimovke nekaterim zdravstvenim težavam in mladosti ekipe navkljub odlično konkurirajo bogatejšim in močnejšim ekipam. Po spodrsljaju proti Valcei (15:31) so proti Brestu izgubile za le štiri zadetke (25:29), še teden dni pozneje pa so pošteno namučile še črnogorsko Budućnost (28:30). Po trilerju na zadnji tekmi proti Valcei pa smo na Kodeljevem dočakali delitev točk (28:28).

Po delitvi točk je četrto mesto, ki še vodi med osmerico najboljših evropskih ekip, dosegljivo za vse tri kandidate. V najboljšem položaju je Valcea s petimi točkami, tigrice s tremi morajo na zadnjih dveh tekmah doseči vsaj tri točke. Najslabše kaže švedskemu Sävehofu, ki ima na svojem računu dve točki.