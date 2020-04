Že konec maja v akcijo številni slovenski nogometaši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko slovenski nogometni klubi še vedno čakajo na ukrepe vlade in o tem samo razmišljajo, s Poljske, kjer si kruh služijo številni slovenski nogometaši, prihajajo vesti o tem, da je tamkajšnji premier Mateusz Morawiecki prižgal zeleno luč za nadaljevanje tamkajšnjega nogometnega prvenstva. Začelo naj bi se 29. maja.

"Imamo zelo natančen načrt organizacije prve prvenstvene tekme. Ta bi se lahko zgodila konec maja," je povedal predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki, a ob tem dodal, da bodo morali takšne napovedi potrditi še minister za zdravje in poljske zdravstvene ustanove.

Sporočilo kabineta poljskega premierja:

Przywrócenie PKO @_Ekstraklasa_ piłkarskiej ⚽ i ekstraligi żużlowej pic.twitter.com/TlOO4mL9Cj — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2020

Izdelan je natančen načrt

Načrt oživitve tamkajšnje nogometne lige, ki je, tako kot večina športnih tekmovanj po vsem svetu, zamrznjena zaradi epidemije koronavirusa, je izdelan.

Predvidoma 3. in 4. maja naj bi nogometaši in člani strokovnih štabov poljskih prvoligašev opravili testiranja na koronavirus. Sledi začetek treningov v manjših skupinah, 10. maja pa začetek skupinskih treningov.

Potem naj bi 27. in 28. maja testiranja sledila še enkrat, o 29. do 31. maja pa bi bile na sporedu tekme naslednjega, 27. kroga prvenstva, v katerem trenutno na vrhu suvereno, z osmimi točkami naskoka, vodi Legia iz Varšave. Prvenstvo naj bi se potem zaključilo 18. in 19. julija.

Na Poljskem v prvi ligi igra kar devet Slovencev

V prvi poljski ligi sicer igra devet slovenskih nogometašev.

Reprezentant Uroš Korun je član Piasta Gliwic. Kar trije Slovenci, Damjan Bohar, Rok Sirk in Saša Aleksander Živec so člani Zaglebie Lubina. Tadej Vidmajer igra za LKS Lodz, David Tijanić za Rakow Czestochowo, Erik Janža za Gornik Zabrze, Egzon Kryeziu za Lechio Gdansk in Matej Pučko za Korono Kielce.