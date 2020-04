Ko je Marinko Galić nosil dres Maribora, so vijolice osvajale lovorike kot za stavo. Bile so najboljše v Sloveniji, uspel pa jim je tudi zgodovinski podvig, saj so se uvrstile v ligo prvakov in uvrstile mariborski klub na elitni evropski nogometni zemljevid.

Ni bilo več navezave med navijači, upravo in trenerjem

Tako je Galić čestital Zahoviću za enega izmed dveh zadetkov proti ZR Jugoslaviji na "infarktni" tekmi EP 2000 proti ZR Jugoslaviji (3:3). ( Foto: Reuters Koprčan, ki je pustil ogromen pečat tudi v državnem dresu, je kariero končal v nižjeligaškem Malečniku ravno v obdobju, ko je njegov nekdanji reprezentančni soigralec Zlatko Zahović že začel sestavljati kadrovsko politiko vijolic. Mariborski klub se je hitro vrnil na prestol in nadaljeval prevlado, kakršno je izkazoval že v obdobju, ko je bil poveljnik njegove obrambe Galić.

Zahović je bil športni direktor Maribora kar 13 let, nato pa je prejšnji mesec, le nekaj dni po trenerju Darku Milaniču, še enem zelo dobrem Galićevem znancu, zapustil klub. "Da, leto 2020 je res čudno leto. Od tega virusa pa vse do političnih scen in nogometa. Pri Mariboru se je zgodilo nekaj, kar se je še kako leto pred tem zdelo nepredstavljivo. Ne bom razglabljal o tem, ali je prav ali ne, zakaj se je to zgodilo, je pa tako, da so vedno rezultati ter atmosfera med klubom in navijači tisti, ki kroji uspehe nekega kluba. Preprosto ni bilo več te navezave med navijači, upravo in trenerjem, tako da je prišlo do tega," je nekdanji branilec, ki se je najbolj proslavil na položaju libera (osrednjega branilca), odhod svojih nekdanjih reprezentančnih soborcev iz Ljudskega vrta pripisal pomanjkanju navezave med navijači, upravo in trenerjem.

Olimpija igra najlepši nogomet

Olimpija je v zadnjih sezonah večkrat, zlasti v Ljudskem vrtu, pokvarile načrte največjemu tekmecu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kmalu po tem, ko sta Maribor doleteli veliki spremembi, je pandemija koronavirusa prekinila sezono. Nogometaši so lahko pozabili na skupne treninge, tekme pa bi se lahko ob najbolj optimističnem scenariju Nogometne zveze Slovenije vrnile (a brez prisotnosti gledalcev) na igrišča konec prihodnjega meseca. "Kaj bi bilo, če bi Milanič ostal, ne vemo. Bi prvo moštvo začelo igrati boljše? Tega ne more nihče vedeti. Treba bo počakati nadaljevanje sezone, če bo prišlo, pa bomo videli, kaj bo," ga zanima, kako se bo na vročem stolčku v Ljudskem vrtu izkazal novi trener Maribora Sergej Jakirović.

"Kar zadeva prvenstvo, je tu prva Olimpija. Tako kot vsi ima tudi ona svoje težave. Pri njej se pojavlja vedno ista težav, a so vseeno naredili zelo dobro ekipo. Imajo dobrega trenerja. Če vprašate mene, v zadnjih treh letih igrajo najlepši nogomet v slovenski ligi. Tudi v tej sezoni imajo lepo prednost," je pohvalil všečnost nogometa, ki ga s svojimi izbranci v zeleno-belih dresih neguje Safet Hadžić. Pred Aluminijem in Celjem imajo pet, pred Mariborom pa kar sedem točk prednosti.

Če ne bi bilo večnega derbija, bi bila to ogromna tragedija

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je napovedal, da po koncu sezone zapušča Ljubljano. Foto: Vid Ponikvar Vseeno pa navijači ljubljanskega kluba ne morejo biti povsem brezskrbni, saj je predsednik Milan Mandarić napovedal, da se bo po koncu sezone poslovil od Stožic. Če ne bo našel primernega naslednika, ki bi prevzel klub, bi se lahko zmaji znašli v finančnih težavah. Tega se boji tudi Galić, a ostaja optimist.

"Trdno upam, da ne bo prišlo do tega, da bi Olimpija razpadla. Tudi če gre Mandarić, upam, da se to ne bo nikoli zgodilo. Slovenska liga brez Maribora in Olimpije ni prava slovenska liga. To ni več prva liga. Pa tudi brez Mure in Kopra, ki se mora čim prej vrniti. To so klubi s tradicijo. Veliki klubi za slovenske razmere. Če ne bi bilo največjega derbija, bi bila to preprosto ogromna tragedija. Sam sem vedno najraje igral derbi med Mariborom in Olimpijo. Brez njega to ne bi bila prva liga," nam je 50-letni Primorec, ki že več kot polovico svojega življenja živi na Štajerskem, kjer vodi športni center in nogometno šolo za otroke, poskušal dopovedati, kako bi slovensko prvenstvo brez Maribora ali pa Olimpije izgubilo največji spektakel, do neke mere celo svoj smisel.

Nihče ne bo mogel preseči Zlatka Zahovića

Oliver Bogatinov je novi športni direktor NK Maribor. Pred tem je skrbel za razvoj mladinske šole najbolj trofejnega slovenskega nogometnega kluba. Foto: Vid Ponikvar Po odhodu Milaniča, ki se je v obdobju samoizolacije vrnil v Izolo, na Štajerskem prebiva en Primorec manj. V omenjeno druščino pa, čeprav je rojen na Jesenicah, po svoje spada Oliver Bogatinov. Na položaju športnega direktorja je nasledil Zlatka Zahovića, večino igralske kariere pa je ustvaril na Obali, kjer ima tudi dom.

"Z Bogatinovom še danes igrava za veterane Kopra. V Kopru sva bila cimra, dobro se poznava. Je fenomenalen človek, še boljši strokovnjak. Nogomet ima v malem prstu, zna ga pokazati in marsikaj o njem povedati, je pa jasno, da ne bo mogel nikoli nihče preseči Zlatka Zahovića. To, kar je naredil on v Sloveniji, je znanstvena fantastika. Nihče v slovenski ligi se mu ne bo mogel niti približati. Je pa Oliver sposoben, da ne bo pomote, a mi ga je po drugi strani žal, ker ne more več trenirati. Vidim ga preprosto ob igrišču. Ima primerno komunikacijo z vsemi. Tako kot jo ima pri Olimpiji Safet Hadžić ali pa jo je imel pred njim Igor Bišćan," je pohvalil tudi "sokrajana", ki je pri Mariboru obul velike čevlje in pred dnevi sprejel prvo veliko odločitev, ko je v Ljudski vrt pripeljal novega trenerja iz Hrvaške.

Kaj Oliver Bogatinov meni o novem trenerju NK Maribor:

Z Jakirovićem bo poskušal poskrbeti, da Maribor ubrani državni naslov. Izziv bo zelo zahteven, saj 11 krogov do konca za vodilno Olimpijo, ki Galića navdušuje z lepoto igre in učinkovitostjo, zaostaja sedem točk.