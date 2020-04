Takšnih zvezdnikov hmelj še ni "videl" #video

Ob pomanjkanju sezonskih delavcev je v le petih dneh po javnem pozivu na pomoč slovenskim hmeljarjem priskočilo več kot 550 Slovencev. Predvsem tistih, ki so trenutno na čakanju. Na hmeljiščih v okolici Žalca pomagajo – zato, da bi bili zgled vsem nam – tudi številni športniki. Med njimi Peter Prevc, Jakov Fak in nogometaši Maribora. Danes se jim je pridružila še ministrica Aleksandra Pivec.

Prostovoljno delovno akcijo v pomoč hmeljarjem, ki jim zaradi aktualnih razmer epidemije in pandemije bolezni covid-19 primanjkuje sezonskih delavcev, je organizirala Pivovarna Laško Union. V dvodnevni akciji, ki je bila 23. in 24. aprila na šestih kmetijah v Savinjski dolini, je sodelovalo več kot 40 sodelavcev PLU in več kot 40 športnikov – sponzorirancev podjetja.

Pod skrbnim vodstvom hmeljarjev okopavali zemljo in pritrjevali vrvice

Prostovoljci so v 1.250 urah v dveh dneh pripravljali hmeljišča na sezono. Na izbranih hmeljskih poljih so pod skrbnim vodstvom hmeljarjev okopavali zemljo in v zemljo pritrjevali vrvice, ki bodo v prihodnjih tednih oporo hmelju. Tako so pripomogli k temu, da bo hmelj, ki ga sadijo najpozneje do 15. aprila, uspešno izkoristil tudi letošnjo sezono in dozorel do konca avgusta oziroma septembra, odvisno od sorte.

Jutranji zbor ob hmeljišču. Besede zahvale ministrice. Nato pa: rokavice in slamnik in veselo na delo!

Končno pozitivna zgodba!

"Skupaj bo pomagalo več kot 150 ljudi. Res lepa akcija. Da je v tem času ena dobra zgodba, kajne. Glede na to, da že zadnja dva meseca poslušamo samo slabe," je povedal Rok Marguč, sicer odličen deskar na snegu. "Slovenija je meni veliko dala. Tukaj živim 12 let in mislim, da je zelo dobro, da Sloveniji nekaj vrnem nazaj," pa je svojo prisotnost "opravičeval" Marcos Tavares, zvezdnik nogometnega kluba Maribor.

"Lepo je videti, da še obstaja solidarnost med ljudmi"

Težaškega dela se je navdušeno lotil tudi najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak: "Šport nas združuje tako in drugače, mislim, da je lepo, da tudi sami izkusimo, od kod prihaja naša podpora."

Pomagajo tudi zaposleni v pivovarni in drugi domačini, ki so na čakanju.

"Res je lepo videti, da še obstaja ta solidarnost med ljudmi. In oni si pravzaprav zaslužijo največjo pohvalo. Mi smo danes samo tukaj, da na to opozorimo," pristavlja Marguč.

Danes se je tudi #TeamSlovenia pridružila prostovoljni delovni akciji v pomoč hmeljarjem @laskounion zaradi epidemije #covid19 👊✌ pic.twitter.com/zWEb00GPaP — Team Slovenia (@TeamSlovenia) April 24, 2020

Športniki se dobro znajdejo na hmeljišču

Napeljevali so vodila v hmeljišču. Poskusila je tudi ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec in povedala: "Ni naporno, je pa mogoče treba imeti kar nekaj fizične moči, da ti uspe to vrvico spraviti v tla. Vsekakor ni tipično žensko delo."

Delo pa je kot nalašč za naše delavne in trdožive športnike, je bil zvezdniške pomoči vesel hmeljar Primož Žagar: "Športnikom se vidi, da so zelo spretni. Dvakrat poskusijo in obvladajo."

"Solidarnost in prostovoljstvo sta dve izmed temeljnih vrednot, ki jih gojimo v športu" Med udeleženci dvodnevne delovne akcije je bilo tudi več kot 40 športnikov, predstavnikov Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, Nogometnega kluba Maribor, Košarkarskega kluba Zlatorog, Smučarske zveze Slovenije – biatloncev in smučarskih skakalcev, predstavnikov Rokometne zveze Slovenije, Košarkarske zveze Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije. Med njimi je bil tudi Blaž Perko iz Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je povedal: "Solidarnost in prostovoljstvo sta dve izmed temeljnih vrednot, ki jih gojimo v športu. Klicu za pomoč pri prostovoljni delovni akciji smo se zato z veseljem odzvali in razumljivo je, da si v težavah pomagamo. Upam, da smo bili pri tem uspešni in da bomo kmalu spet lahko nazdravili z vrčkom piva ob uspehih slovenskih športnikov.”

Bilo je tudi nekaj tekmovalnosti

Najhitrejša sta bila Domen Prevc in Tavares. "Gre. Domen je hiter, mlad, jaz pa imam nekaj izkušenj. Pa mislim, da sva dobra ekipa," se je smejalo brazilski vijolici, njegovega soigralca pri NK Maribor Amirja Derviševića pa je tudi pri delu na hmeljišču popadla pregovorna tekmovalnost: "Daleč so. Lahko bi rekel, kakor na igrišču, oni v napadu, jaz v sredini, vse delam zanj. Ne, šalim se. Dobro, nekaj novega, nova izkušnja." Derviševićev partner pri delu, še en nogometaš Maribora Gregor Bajde, je zaostanek opravičil takole: "Midva delava kakovostno, za nama ne popravljajo. Midva greva počasi, ampak kakovostno narediva."

Zaslužili so si pivo. Kaj eno, dve!

A nogometaši Maribora vendarle priznavajo, da bi bili še raje na zelenici. "Samo doma smo že več kot en mesec. Pogrešam soigralce. Danes smo se srečali trije in sem bil že vesel," je potarnal Tavares in dodal: "Kako jih pogrešam!"

Vsi priložnostni delavci so si zagotovo zaslužili pivo. "Zaslužili so si dve. Heh," nas je popravil hmeljar Žagar, naš lovec na smučeh Fak pa je menil, da je bila nagrada nadvse primerna: "Glede na to, da delamo s hmeljem, se verjetno spodobi, da bo potem tudi končni produkt nekakšna nagrada za nas."

Reševanje sezone slovenskega zelenega zlata Janez Oset, predsednik Hmeljarske zveze Slovenije, je izrazil navdušenje nad delovno akcijo pivovarjev in športnikov: "Vsako leto približno 800 tujih sezonskih delavcev pomaga pri pripravi hmeljišč za sezono. V letošnjem letu je bilo to zaradi izrednih razmer onemogočeno. V imenu vseh pridelovalcev hmelja izrekam iskreno zahvalo državi, poslovnim partnerjem in vsem prostovoljcem, ki nam priskočijo na pomoč v tej stiski. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi rešili letošnjo sezono slovenskega zelenega zlata, da bo to še naprej razvajalo pivce po vsem svetu." Hmeljarstvo je za Slovenijo pomembna gospodarska dejavnost. Čeprav s 1.500 hektari pomeni zgolj blizu en odstotek svetovnih hmeljarskih površin (170 tisoč hektarov), je Slovenija s 121 velikimi hmeljarskimi družinskimi posestvi peta največja pridelovalka hmelja na svetu. Ta dejavnost v slovenskem bruto družbenem proizvodu iz kmetijstva pomeni kar 17 odstotkov, pri čemer je od 95 do 99 odstotkov pridelanega hmelja vsako leto namenjenega izvozu. V 2018 so hmeljarji pridelali rekordnih 3.078 ton hmelja; največ se ga izvozi v Nemčijo, Združeno kraljestvo, ZDA in Vietnam.

