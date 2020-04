Velodrom v Češči pridobil dragoceno potrdilo

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je je včeraj za velodrom v Češči vasi pri Novem mestu dostavila certifikat o homologaciji Ucija kategorije 2, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. To pomeni, da je v Sloveniji možno organizirati vsa mednarodna kolesarska tekmovanja na stezi, torej svetovni pokal, člansko evropsko prvenstvo in mladinsko svetovno prvenstvo, z izjemo olimpijskih iger in članskega svetovnega prvenstva.