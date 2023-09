Olimpijski vadbeni center v Češči vasi pri Novem mestu, ki je januarja zaradi preobilnih snežnih padavin ostal brez napihljive strehe, je spet pokrit, kar je dobra novica za slovenske kolesarje in atlete. V centru sta namreč tako velodrom kot atletska steza, prostor pa omogoča tudi treniranje skoka v višino in daljino, skoka s palico in meta krogle. Z novo streho se obeta tudi pomembna novost. "Po novem bo mogoč dostop do vrha strehe. S pomočjo alpinističnega in jamarskega društva bomo lahko dostopali do vrha strehe in v primeru obilnih padavin ročno odstranili sneg z ravne površine na vrhu balona," je za Sportal povedal direktor občinskega Zavoda Novo mesto Aleš Makovac.

Olimpijski vadbeni center v Češči vasi pri Novem mestu januarja in septembra 2023. Z drsnikom se lahko pomaknete za stanje prej in potem.

"Glavna akcija, postavitev strehe, se je odvijala v drugem tednu julija in trajala teden dni," je za Sportal povedal direktor občinskega Zavoda Novo mesto Aleš Makovac. "Pri tem so pomagali ekipa Zavoda Novo mesto in 60 pripadnikov Slovenske vojske, ki so ves teden koordinirano delali pod nadzorom podjetja Duol, ki je lastnik strehe. Vsi delavci, ki so sodelovali pri projektu, so nosili zaščitna očala, saj je bilo delo z zaščitno folijo izjemno zahtevno. Streha stoji, čaka pa nas še kar nekaj detajlov, na primer postavitev luči, s čimer bomo zadostili UCI-standardom glede razsvetljenosti objekta, manjka tudi varnostna mreža, medtem ko smo ograjo okoli steze že postavili. Kar zadeva kolesarstvo, naj bi bilo to to, kar zadeva atletiko, pa nas čaka daljša pot. Treba bo popraviti tartan in kupiti atletsko opremo, ki je praktično vsa uničena."

Končna faza

Makovac je potrdil, da so trenutno v končni fazi vrnitve objekta v prvotno stanje, kot občinski zavod, ki upravlja športno infrastrukturo, pa so se zavezali, da bodo v vsakem trenutku podpora klubom, ki te površine uporabljajo.

Dodal je, da je streha v lasti Duola, ki je uveljavljal zavarovanje za svoj del, zavod pa za svojega. "Večina sredstev, ki smo jih dobili od zavarovalnice, je bila namenjena preprečevanju nadaljnje škode na objektu, kar ni bilo poceni. Same škode ni veliko oz. zelo malo, bo pa večji znesek manjkajoča atletska oprema."

Postavitev nove strehe v Češči vasi (arhiv Zavoda Novo mesto)

Pomembna novost

Makovac je še povedal, da bo po novem mogoč dostop do vrha strehe, tako da bodo s pomočjo alpinističnega in jamarskega društva lahko dostopali do vrha strehe in v primeru obilnih padavin ročno odstranili sneg z ravne površine na vrhu balona. Ko bo sneg čez rob, bo tako ali tako sam zdrsnil na tla, je še povedal Makovac.

Celotna škoda na objektu je ocenjena na največ sto tisoč evrov, objekt pa je bil v celoti zavarovan.

