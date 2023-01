Gasilci in prostovoljci so imeli ogromno dela, da so umaknili sneg s kolesarske steze in jo zaščitili.

Gasilci in prostovoljci so imeli ogromno dela, da so umaknili sneg s kolesarske steze in jo zaščitili. Foto: PGD Kamence

V ponedeljek je sneg povzročil ogromno škodo na velodromu v Češči vasi. Pod njegovo težo se je porušil balon. Kaj to pomeni za njegovo prihodnost, je za zdaj še uganka. Zahvala pa gre gasilcem iz številnih gasilskih društev iz Novega mesta in njegove okolice ter tudi prostovoljcem, ki so odvečni sneg s kolesarske proge umaknili in jo pokrili s folijo PVC.

Na spodnjem videu si poglejte, kako je videti velodrom danes in kakšno delo so opravili gasilci ter prostovoljci.

Obilno ponedeljkovo sneženje je otežilo življenje prebivalcem na jugu in jugovzhodnem delu Slovenije, hkrati pa je povzročalo tudi materialno škodo. Velika katastrofa se je zgodila na velodromu – olimpijskem centru v Češči vasi.

Zaradi preobremenjenosti šotora je prišlo do posedanja balona in sledil je črn scenarij. Sneg je bil pretežak in pod njegovo težo se je balon porušil. Z Zavoda Novo mesto, ki objekt upravlja, so dejali, da so bili vsi protokoli vzpostavljeni: "Nadtlak in temperatura sta bila v skladu, vendar je bila preobremenjenost prevelika. Angažirali smo tudi gasilce, ki so pred tem že črpali vodo, vendar je vseeno prišlo do najhujšega."

Foto: PGD Kamence

Kolikšna je škoda, za zdaj še ne morejo oceniti, dobrodošlo pa ja, da je bil objekt zavarovan, zato obstaja upanje, da bo v prihodnosti še kdaj obratoval.

Poglejte si, kako je sneg podrl streho na velodromu.

(video: Andrej Matič)

Pravo delo je sledilo po katastrofi, ko je bilo treba odstraniti odvečni sneg, da bi vsaj nekoliko omilili nastali položaj. Na tapeti je zlasti kolesarska steza iz lesa. Ker tovrstne lesene proge niso lakirane, še toliko hitreje vpijejo tekočino.

Foto: PGD Kamence

Na pomoč so priskočili gasilci iz številnih gasilskih društev iz Novega mesta in njegove okolice. Po 17. uri so na olimpijskem vadbenem centru tako začeli z delom gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu, Kamence, Ždinja vas, Prečna, Stopiče, Otočec in Podgrad-Mehovo, ob tem pa imeli tudi pomoč prostovoljcev.

Sprva so odstranili približno 50 kubičnih metrov snega, nato pokrili kolesarsko stezo s folijo PVC, z delom pa zaključili po približno debelih sedmih urah dela.

Notranjost objekta, preden se je porušila streha: