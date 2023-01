Katastrofa v Novem mestu: sneg porušil streho velodroma #video

Snežne razmere povzročajo v številnih koncih Slovenije velike nevšečnosti, v Češči vasi pri Novem mestu pa je prišlo do neljubega dogodka. Sneg je porušil streho velodroma oziroma Olimpijskega vadbenega centra Češča vas, na katerem kolesarji in atleti trenirajo v zimskih mesecih.

Notranjost objekta preden se je streha porušila:

(video: Andrej Matič)

V noči na ponedeljek je v Novem mestu začelo obilno snežiti, zapadlo je okoli 40 centimetrov snega. Streha velodroma se je že od dopoldneva nagibala pod novozapadlim snegom, kasneje pa klonila pod težo snežne odeje.

Foto: Andrej Matič

"Zaradi preobremenjenosti šotora je prišlo do posedanja, in to kljub temu, da so bili vsi protokoli vzpostavljeni. Nadtlak in temperatura sta bila v skladu, vendar je bila preobremenjenost prevelika. Angažirali smo tudi gasilce, ki so pred tem že črpali vodo, vendar se je vseeno zgodilo najhujše," so sporočili z Zavoda Novo mesto, ki imajo objekt v upravljanju.

Na koliko je ocenjena škoda, za zdaj še nimajo odgovora, so pa dali vedeti, da so prav vsi njihovi objekti zavarovani.

Dobavitelj podjetje Duol, upravljalec mestna občina Novo mesto "Dobavitelj, ki je dobavil in postavil objekt, je podjetje Duol, upravljalec pa mestna občina Novo mesto. Duol je že na objektu in v tem trenutku rešujemo nastalo situacijo," je za Siol.net povedal direktor podjetja Dušan Olaj. O vzrokih, zakaj in kako je do tega prišlo, ni želel govoriti.

Velodrom so v Novem mestu zgradili leta 1996 za potrebe mladinskega svetovnega prvenstva, a je objekt, ker ni bil pokrit s streho, propadal. Leseni pod so obnovili šele leta 2013, celotni objekt in streho pa leta 2019. Objekt so prekrili z napihljivo membrano, ki je bila na najvišjem delu visoka 23,51 metra. Celotna naložba je takrat znašala približno 3,5 milijona evrov.

Vadbeni center sicer med drugim obsega 200-metrsko štiristezno atletsko krožno progo, osem 60-metrskih sprinterskih stez, proge za skok v daljino in višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle ter prenovljeno kolesarsko stezo.

"Po vseh odličnih novicah, ki smo jih bili deležni z velodroma v Anadii na Portugalskem, kjer so naša dekleta in fantje dosegali vrhunske rezultate, tokrat prihaja slaba novica z novomeškega velodroma. Zaradi obilnega sneženja je streha tamkajšnjega objekta popustila in se sesedla. To pomeni, da izvedba državnega prvenstva, ki bi moralo biti ta konec tedna, žal ne bo mogoča," so ob tem zapisali s Kolesarske zveze Slovenija.