Poglejte si, kako si je Žan Lopatič prikolesaril veliki finale

Nekdanji cestni kolesar Adrie Mobil Žan Lopatič je šele v letošnjem letu vstopil v nov kolesarski svet, potem ko je bil pred tem gorski in cestni kolesar. Zdaj se je odločil, da se v celoti posvetu dirkališčnemu kolesarstvu, v katerem je hitro opozoril nase.

Po taktirko trenerja Eduarda Žalarja je ta konec tedna nastopil v Brnu na najvišje rangirani dirki Mednarodne kolesarske zveze UCI. V disciplini keirin je bil osmi, na stopničke pa se je zavihtel v šprintu, ki je prav tako olimpijska disciplina.

V kvalifikacijah je zabeležil drugi rezultat, nakar so ga čakali izločilni boji. Prestal je pasti osmine finala, četrtfinala in polfinala. V boju na dve zmagi se je v velikem finalu pomeril z drugim kolesarjem na svetu med mladinci v tej disciplini. Poljak Tomasz Łamaszewski je bil prevelika ovira, a je Žan Lopatič navdušil z drugim mestom in prikolesaril do največjega uspeha v mladi karieri.