Ob kolesarskem velodromu zaživel še pokrit bazen

Gre za dokončanje osnovne infrastrukture za načrtovano nacionalno vadbeno središče za atletiko, kolesarstvo in triatlon v Češči vasi. Občina pa namerava ob kompleksu z dvema notranjima bazenoma zgraditi še dodatni 50-metrski zunanji bazen in drugo potrebno infrastrukturo z možnostjo nastanitve.

Uresničitev dolgoletne želje Novomeščanov

Kompleks je sicer namenjen vadbi vrhunskih športnikov in tudi rekreativcev, je novomeški župan Gregor Macedoni povedal na današnji novinarski konferenci pred petkovim uradnim odprtjem.

S plavalnim bazenom se je sicer uresničila dolgoletna želja Novomeščanov, da v domačem mestu rekreativno plavajo in se udejstvujejo v plavalnem športu. Novozgrajeni bazenski kompleks zagotavlja tudi ustrezno infrastrukturo za širitev regijske plavalne kulture in za razvoj organiziranega športnega plavanja ter izvedbo plavalnih tekmovanj, je nadaljeval.

Bazenski kompleks je odprte vrste in na voljo vsem starostnim skupinam. Poleg osrednjega 25-metrskega bazena obsega še manjši 20-metrski ogrevalni bazen, savno, garderobe in sanitarne prostore, recepcijo, manjši gostinski lokal ter tehnične in upravne prostore. Kompleks lahko sprejme največ 370 obiskovalcev.

Mecedoni je še opozoril na že nagrajeno izvirno arhitekturno zasnovo tega kompleksa, ki je delo projektnega biroja Enota.

Bazenski kompleks je delo projektnega biroja Enota. Foto: Rasto Božič/STA

Poprava zgodovinske krivice

Po zagotovilih predsednika Plavalne zveze Slovenije Bora Štrumblja lahko Novomeščani pri razvoju svojega plavalnega centra računajo na vso podporo plavalne zveze. Sicer pa bazen v Češči vasi "popravlja zgodovinsko krivico prebivalcem Novega mesta in širše regije, ki doslej niso imeli pravega plavalnega bazena, bazenski kompleks v Češči vasi pa bo zaokrožil nastajajoči športni center". Deluje sicer po najnovejši tehnologiji, je še dejal Štrumbelj.

Po besedah vodje Olimpijskega centra Novo mesto Ane Seliškar bazen obratuje vse dni razen nedelje, med 8. in 14. uro, in popoldne med 16. in 21. uro.

Sicer pa za začetek želijo, da bi bazen zaživel v polnem obsegu. Prepričani so tudi, da bodo športni klubi in društva dodatno prispevali k pozitivni uporabniški izkušnji in zavedanju o pomenu rekreativnega in tekmovalnega plavanja. Priložnost so dobili tudi vodni športi, ki do zdaj v Novem mestu niso imeli razvojnih pogojev, je še dejala Seliškar.

V objektu pravokotnega tlorisa, ki v dolžino meri 58,8 metra, v širino 58,15 metra in v višino 8,75 metra, sta dva pokrita bazena. Foto: Rasto Božič/STA

V načrtu tudi olimpijski bazen

Po občinskih podatkih je v osrednjem 25-metrskem bazenu osem 2,5 metrskih plavalnih stez. Za rekreativno plavanje so na voljo dve do štiri steze, preostale so namenjene rednim najemnikom. Manjši 20-metrski bazen so namenili neplavalcem, vodeni vadbi, plavalnim in rehabilitacijskim tečajem. Omenjeni ogrevalni bazen ima pet plavalnih stez.

Po pogodbenih podatkih gre za objekt pravokotnega tlorisa, ki v dolžino meri 58,8 metra in v širino 58,15 metra. Visok je 8,75 metra. Obsega dva pokrita bazena. Voda v osrednjem bazenu ima 27 stopinj Celzija, v manjšem je ogreta na 29 stopinj.

Parkirišča so pri sosednjem velodromu. Ob kompleksu načrtujejo tudi prostor za naknadno gradnjo dodatnih parkirišč in zunanji, prostorsko že umeščeni olimpijski bazen.

